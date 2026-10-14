Județul Constanța găzduiește prima cursă IRONMAN 70.3 din România

Competiția va avea loc pe 26 septembrie 2027, la Mamaia și Constanța, și aduce litoralul românesc în circuitul internațional al turismului sportiv

Organizația de Management al Destinației Județul Constanța – Riviera Românească, împreună cu Consiliul Județean Constanța, este alături de organizatorii primei ediții IRONMAN 70.3 din România. Competiția va avea loc pe 26 septembrie 2027, la Mamaia și Constanța. Astfel, litoralul românesc intră în circuitul internațional al unuia dintre cele mai puternice branduri globale de sport de anduranță.

Lansarea oficială a avut loc pe 13 octombrie 2026, la Centrul de Conferințe IAKI Conference & Spa Hotel din Mamaia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai presei, ai comunității sportive și parteneri implicați în organizarea primei ediții.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a transmis organizatorilor și participanților un mesaj de susținere: „Felicit organizatorii pentru inițiativa și eforturile depuse pentru a aduce în România unul dintre cele mai cunoscute și apreciate evenimente sportive de anduranță din lume.”

113 km între Marea Neagră și promenada din Mamaia

IRONMAN 70.3 Mamaia–Constanța presupune parcurgerea a trei probe consecutive, pe o distanță totală de 113 km (70,3 mile):

1,9 km înot în Marea Neagră;

90 km ciclism, într-o singură buclă, pe un traseu care leagă Mamaia de Corbu, Constanța, Lumina, Ovidiu și Năvodari;

21,1 km alergare, în două ture, pe promenada din Mamaia, unde va fi și finish-ul.

Sportivii concurează în sistem Age Group, pe categorii de vârstă de la 18–24 de ani până la 75–79+ ani, individual sau în ștafetă. Cursa oferă calificări pentru IRONMAN 70.3 World Championship 2028.

Weekendul de concurs mai include cursa 5150 Triathlon, formatul de distanță standard al familiei IRONMAN (1,5 km înot, 40 km ciclism, 10 km alergare), disponibilă individual sau în ștafetă. Programul este completat de IRONKIDS, cursa de alergare dedicată copiilor, și de Night Run, o competiție deschisă comunității, familiilor și vizitatorilor.

Peste 800 de sportivi din 42 de țări, în primele cinci zile de înscrieri

Înscrierile pentru proba 70.3 s-au deschis pe 8 octombrie 2026. Potrivit organizatorilor, în doar cinci zile peste 800 de sportivi din 42 de țări și-au confirmat participarea, ocupând aproximativ 50% din locurile disponibile. Peste 550 dintre aceștia sunt din România.

Înscrierile se fac pe site-ul oficial: ironman.com/races/im703-mamaia/register.

Un IRONMAN „acasă” pentru triatloniștii români

România are deja o comunitate activă de triatloniști amatori. Aceștia participă la curse IRONMAN 70.3 și IRONMAN în întreaga lume, iar unii au obținut calificări și participări la Campionatele Mondiale. De acum, nu mai trebuie să plece în străinătate pentru experiența IRONMAN.

Un reper al triatlonului românesc este Alex Toma, primul român care a câștigat o cursă internațională din circuitul IRONMAN. El a obținut victorii atât pe distanța IRONMAN 70.3, cât și pe distanța lungă (3,8 km înot, 180 km biciclă, 42 km alergare).

„Pentru mulți dintre noi, un IRONMAN a însemnat întotdeauna și o călătorie departe de casă. Acum avem șansa de a trăi această experiență aici, în România, cu familiile și prietenii aproape, cu oamenii dragi încurajându-ne de pe marginea traseului. Dar cred că impactul cel mai mare va fi dincolo de linia de finish. Sunt convins că mulți dintre cei care vor veni să susțină sportivii vor pleca de acolo cu gândul că, într-o zi, ar putea fi chiar ei la start. Și asta poate fi cea mai frumoasă moștenire a acestui eveniment”, a declarat Alex Toma.

Un impuls pentru turismul sportiv în județul Constanța

„Faptul că prima cursă IRONMAN 70.3 din România are loc în județul Constanța confirmă că putem găzdui evenimente de talie mondială. O competiție de acest nivel, la final de septembrie, prelungește sezonul turistic, aduce vizibilitate internațională litoralului și implică direct comunitățile prin care trece traseul, de la Corbu și Năvodari până la Lumina și Ovidiu. Ne bucurăm să fim alături de organizatori și le spunem tuturor sportivilor: bine ați venit pe Riviera Românească!”, a declarat Răzvan Filipescu, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța.

Organizatorii mizează pe același efect: „Nu ne-am dorit doar să aducem o cursă în România, ci să punem România pe harta internațională a sportului de anduranță pentru amatori. Mamaia și Constanța ne oferă toate resursele pentru a construi o experiență memorabilă: Marea Neagră, un traseu rapid, o zonă de concurs compactă, infrastructură turistică și o destinație care are foarte multe de oferit dincolo de ziua cursei. Ambiția noastră este ca sportivii să vină aici pentru IRONMAN și să plece după ce au descoperit România”, a declarat Gabriel Solomon, Race Director, IRONMAN 70.3 Mamaia–Constanța, Romania.

Potrivit organizatorilor, participanții la cursele din circuitul IRONMAN 70.3 călătoresc adesea împreună cu familia, prietenii sau clubul și rămân mai multe zile în destinație. Un studiu realizat pentru IRONMAN 70.3 Valencia 2025 estimează cheltuieli turistice de 4,84 milioane de euro, cu 69,2% participanți străini care au petrecut în medie 4,6 zile în destinație. La nivel global, evenimente precum cel de la Lahti din 2023 au generat un impact economic total de 30 de milioane de euro.

Pentru OMD Județul Constanța – Riviera Românească, IRONMAN 70.3 este o oportunitate de a promova județul pe piețele internaționale ca destinație de turism sportiv. Sportivii și cei care îi însoțesc vor avea ocazia să descopere, dincolo de ziua cursei, tot ce are de oferit Riviera Românească.

De la stațiunile de pe litoral, între Năvodari și Vama Veche, până la centrul istoric al Constanței, cu Cazinoul și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, județul oferă o gamă largă de experiențe. Vizitatorii pot descoperi vestigiile antice de la Cetatea Histria și Tropaeum Traiani de la Adamclisi, podgoriile de la Murfatlar sau Lacul Techirghiol. Pentru sportivi, familii și cluburi, IRONMAN 70.3 poate fi începutul unei vacanțe pe Riviera Românească.

Despre IRONMAN 70.3 Mamaia–Constanța

IRONMAN 70.3 Mamaia–Constanța este prima competiție oficială IRONMAN 70.3 organizată în România. Licența IRONMAN 70.3 în România este dezvoltată în parteneriat de Kick Off Events și YOLO Events.

În 2025, circuitul IRONMAN și IRONMAN 70.3 a înregistrat peste 250.000 de înscrieri, la 148 de evenimente din peste 50 de țări. În Europa Centrală și de Est, circuitul IRONMAN 70.3 este prezent în Polonia, Cehia, Estonia, Serbia, Croația și Grecia. România adaugă pe această hartă o destinație nouă: Marea Neagră.