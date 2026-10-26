"Acasă prin Baschet". Federaţia Română de Baschet şi Departamentul pentru Românii de Pretutindeni aduc copiii din diaspora la loturile naţionale

Sursa: Federatia Romana de Baschet

Federaţia Română de Baschet, în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, au lansat proiectul "Acasă prin Baschet", o platformă care vrea să identifice sportivii români din afara ţării.

Prin acest proiect, FRB vrea să ofere tinerilor cu origini româneşti, fie că s-au născut în România, fie că provin din familii formate în străinătate, dar cu rădăcini româneşti, şansa să fie descoperiţi, evaluaţi şi integraţi în programele echipelor naţionale.

Platforma "Acasă prin Baschet" se adresează copiilor şi tinerilor cu cel puţin un părinte român sau care provin din familii cu origini în România, chiar dacă locuiesc şi evoluează în alte ţări.

"România înseamnă cetăţenii ei. Cetăţenii de pretutindeni. Sunt mama unui băiat care locuieşte în SUA şi mi-aş dori mult ca băieţii lui să vină să joace pentru naţionala României, indiferent de disciplină. Mă gândesc la cei care ne reprezintă şi cărora le datorăm foarte mult, la românii din diaspora. Şi au aşteptări de la noi!

Am fost la Campionatul Mondial din Australia şi am văzut 7000 de cetăţeni ai Serbiei care susţineau echipa naţională a Serbiei. Copiii nu ştiau unde este Belgradul, dar ştiau că sunt sârbi. La fel, am văzut cetăţeni din Bosnia. La fel, mi-am dorit ca echipa României să participe la Campionatul Mondial şi să vină să ne susţină cetăţenii români din diaspora.

Am jucat în Irlanda, unde Paul Helcioiu a făcut spectacol, iar în sală am fost susţinuţi de foarte mulţi români, drapelul României a fost mai presus de cel al Irlandei. Şi am şi câştigat! Deci înseamnă foarte mult pentru noi românii din diaspora. Înseamnă că suntem acasă oriunde în lume. De aceea trebuie să fim noi, în România, acasă pentru copiii din Diaspora", a declarat Carmen Tocală, preşedintele Federaţiei Române de Baschet, în cadrul evenimentului de lansare.

Scopul final al proiectului, soluţii pentru barierele lingvistice şi visul suprem

În exclusivitate pentru DC News, Carmen Tocală a explicat care este obiectivul final al acestui proiect.

"Acasă în România pentru toţi cei care sunt români. Prin români, înţelegem românii de pretutindeni, cei care au copii şi care, până la urmă, pot juca pentru naţionalele României", a declarat Carmen Tocală.

Întrebată dacă acest proiect îi va putea face pe toţi copiii românilor să îşi dorească să îmbrace tricoul echipei naţionale, Carmen Tocală a spus că "întâi de toate, să joace baschet. Şi se poate aplica şi pentru celelalte ramuri de sport. Dar da, îmi doresc. Vă spun că sinceritate că aceşti copii din diaspora îşi doresc mai mult. Am avut cazul lui Ştefan Bănică (născut în 2009) care, la 12 ani, în timp ce juca în Spania, a venit şi a spus "mă duc acasă". El îşi doreşte să fie român. Şi sunt multe exemple în acest sens, pentru că au părinţi care sunt nostalgici şi îşi doresc să se întoarcă acasă şi transmit, astfel, această dorinţă şi la copii".

Una dintre problemele semnalate şi de alte Federaţii Sportive în cazul copiilor români din diaspora este bariera lingvistică. FRB a găsit, se pare, soluţia.

"Am avut o singură situaţie de acest gen, cu bariere lingvistice, dar vom rezolva şi această situaţie. Vom oferi meditaţii de limba română, vom învăţa împreună şi le vom oferi o educaţie românească, astfel încât să înţeleagă însemnătatea poporului român. Avem oricum antrenori americani, se vorbeşte limba engleză şi în campionatele naţionale, terminologia baschetului este în engleză, pentru că baschetul provine din SUA", a mai spus Carmen Tocală.

Visul suprem? Următorul star al naţionalei de baschet să fie un copil din Diaspora.

"Să dea Dumnezeu să fie aşa. Avem deja câteva exemple, vă spuneam de Ştefan Bănică, mai e şi Sebastian Lăpuşte care este acum în Spania, îl mai avem şi pe Pădureanu, care a fost în Italia. Eu sper ca şi copiii fiului meu să joace pentru naţionala de baschet. Da, ar însemna foarte mult", a completat Carmen Tocală.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni sprijină proiectul

La eveniment a participat, din partea DRP, Mircea Marian, şef serviciu - serviciul pentru Diaspora şi comunităţi istorice. Acesta a explicat, pentru DC News, cum sprijină Departamentul pentru Românii de pretutindeni proiectul "Acasă prin Baschet".

"DRP ajută acest proiect prin acordarea unei finanțări nerambursabile. Este vorba despre unul dintre instrumentele de lucru ale departamentului nostru, permis de o lege special dedicată românilor de pretutindeni, Legea nr. 321/2006, care exact cu asta se ocupă: modul în care se cheltuiesc banii aprobați în bugetul de stat pentru activități dedicate românilor de pretutindeni.

Practic, noi primim o propunere din partea mediului asociativ, în acest caz a fost vorba despre Federația Română de Baschet, am identificat aici niște elemente care sunt reprezentative și utile pentru comunitatea românească din afara granițelor și am decis să acordăm această finanțare nerambursabilă. Efortul cel mai mare cade însă în sarcina celor care aplică, cei de la Federația Română de Baschet, pentru că ei sunt cei care trebuie să suporte efortul operațional și să facă o documentație, care nu este întotdeauna foarte uşor de făcut, pentru a arăta că au implementat bine proiectul și că au cheltuit corect aceste sume.

Îi apreciem foarte mult pe ei și pe ceilalți care își asumă astfel de proiecte, pentru că fac o treabă minunată, își iau din timpul și din resursele lor pentru a face ceva nu doar în beneficiu instituțional, ci în beneficiul comunității, în acest caz comunitatea română de pretutindeni", a declarat Mircea Marin.

„Acasă prin Baschet” nu este doar un proiect de scouting, ci o declarație de apartenență. Prin el, FRB dorește să reconstruiască legătura dintre generațiile de sportivi români și țara lor, oferind sentimentul că oriunde s-ar afla, România rămâne acasă.