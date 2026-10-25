Corneliu Ștefan: Parteneriatul cu Federația Română de Baschet continuă

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Am fost la Moreni, unde a ajuns Caravana 3x3 Urban Sport, în cadrul programului „Baschet pentru Mileniul III – Next Generation Dâmbovița”, derulat de Federația Română de Baschet, în parteneriat cu Consiliul...

Am fost la Moreni, unde a ajuns Caravana 3x3 Urban Sport, în cadrul programului „Baschet pentru Mileniul III – Next Generation Dâmbovița”, derulat de Federația Română de Baschet, în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița și Primăria Municipiului Moreni.

Aducem baschetul cât mai aproape de copiii și tinerii din județ și îi încurajăm să își descopere talentul și pasiunea pentru mișcare.

Prin astfel de inițiative, tinerii din Dâmbovița au mai multe oportunități de a crește prin sport și de a face performanță.

Susținem sportul și generația tânără!

Baschetul ajunge direct în comunitățile din Dâmbovița

Caravana 3x3 Urban Sport își propune să aducă baschetul mai aproape de copii, într-un format accesibil și atractiv, în care primul contact cu sportul poate deveni începutul unui drum mai lung.

Pentru cei mici, astfel de evenimente înseamnă mai mult decât o competiție: prima minge, primul coș, prima echipă și, poate, primul antrenor care îi face să îndrăgească baschetul.

„Baschet pentru Mileniul III – Next Generation Dâmbovița”

Caravana face parte dintr-un proiect mai amplu prin care Federația Română de Baschet urmărește dezvoltarea bazei de selecție și apropierea copiilor de sport.

Prin activități desfășurate direct în comunități, proiectul își propune să atragă mai mulți copii către baschet, să creeze contexte de joc și competiție, să contribuie la identificarea tinerilor cu potențial și să transforme practicarea sportului într-o prezență firească în viața comunităților locale.