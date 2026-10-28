Caravana „Rural Sport – Baschet în grădinițe” a ajuns în Dâmbovița. Primii pași în baschet pentru copiii din Aninoasa și Răzvad

Federația Română de Baschet continuă extinderea accesului la sport în comunitățile rurale prin Caravana „Rural Sport – Baschet în grădinițe”, o inițiativă care aduce baschetul mai aproape de copii, încă de la vârsta preșcolară. Primele activități au avut loc miercuri, 28 octombrie 2026, în localitățile Aninoasa și Răzvad din județul Dâmbovița.

Primul dribling, prima pasă și primele încercări de a înscrie un coș au transformat ziua de astăzi într-o experiență sportivă pentru preșcolarii din cele două localități. Prin jocuri și exerciții interactive, adaptate vârstei, copiii au descoperit elementele de bază ale baschetului, într-un mediu care încurajează mișcarea, cooperarea și bucuria de a face sport.

Activitățile s-au desfășurat la grădinița din Aninoasa, începând cu ora 9:30, și la grădinița din Răzvad, de la ora 11:00, utilizând mingi, conuri și materiale specifice inițierii sportive.

Reprezentanții FRB și ai autorităților locale, alături de cei mici

La activitățile desfășurate astăzi au participat Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, Cătălin Tănase, director regional al Sucursalei Regionale nr. 11, și Zoltan Safar, reprezentant al Federației Române de Baschet.

Alături de aceștia s-au aflat Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Vlăduț Niculae, primarul comunei Aninoasa, și Emanuel Spătaru, primarul comunei Răzvad.

Prezența reprezentanților federației și ai administrației publice județene și locale reflectă colaborarea instituțională necesară dezvoltării unor programe sportive accesibile copiilor din comunitățile rurale.

Baschetul începe cu o oportunitate

Caravana „Rural Sport – Baschet în grădinițe” își propune să implice cel puțin 150 de preșcolari din minimum cinci grădinițe din localitățile Aninoasa, Răzvad, Vulcana, Vârfuri și Dragomirești.

Inițiativa urmărește familiarizarea copiilor cu baschetul încă de la cele mai mici vârste, prin activități care stimulează coordonarea, dezvoltarea motrică, spiritul de echipă și încrederea în propriile capacități.

Dincolo de inițierea sportivă, proiectul răspunde unei nevoi importante: extinderea oportunităților de participare la sport în mediul rural.

Talentul nu ține cont de codul poștal. De aceea, apropierea copiilor de sport, indiferent de localitatea în care cresc, reprezintă un pas esențial în construirea unei baze mai largi pentru practicarea baschetului și, pe termen lung, pentru identificarea viitoarelor generații de sportivi.

În implementarea activităților sunt implicate Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, unitățile de învățământ și cadrele didactice, contribuind la integrarea mișcării și a inițierii sportive în experiența educațională a preșcolarilor.

Parte a programului „Baschet pentru Mileniul III – Next Generation Dâmbovița”

Caravana „Rural Sport” este una dintre componentele proiectului „Baschet pentru Mileniul III – Next Generation Dâmbovița – Performanță pentru copii și juniori”, implementat de Federația Română de Baschet, prin Sucursala Regională nr. 11, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dâmbovița.

Proiectul se desfășoară în perioada 28 august – 30 noiembrie 2026 și reunește mai multe direcții de acțiune dedicate dezvoltării baschetului în județ: selecția și pregătirea copiilor și juniorilor, organizarea competițiilor de baschet 3x3, caravane de promovare a sportului și inițiative pentru dezvoltarea infrastructurii sportive locale.

În paralel cu activitățile caravanei, la Târgoviște se desfășoară, în perioada 26–30 octombrie, Tabăra Giganților U13–U14, care reunește 48 de tineri baschetbaliști, 24 de fete și 24 de băieți, într-un program intensiv de pregătire sportivă.

Prin aceste acțiuni complementare, Federația Română de Baschet urmărește dezvoltarea unui parcurs sportiv care începe cu primele experiențe de mișcare și continuă cu selecția, pregătirea și participarea la competiții.

Un proiect construit prin parteneriat

Proiectul este implementat de Federația Română de Baschet, prin Sucursala Regională nr. 11, și beneficiază de finanțarea Consiliului Județean Dâmbovița, în cadrul programului „Promovarea sportului de performanță”.

Printre partenerii implicați se numără Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița, Fundația Sportului Școlar și Universitar, Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, Asociația Județeană de Baschet Dâmbovița, Crucea Roșie Română – Filiala Dâmbovița, precum și unitățile de învățământ și autoritățile locale.

Pentru că fiecare mare poveste sportivă începe undeva. Uneori, chiar într-o grădiniță.