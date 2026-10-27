Luca Niculescu, declarații de la Chișinău despre pensii, salarii și noi taxe și impozite

Premierul Luca Niculescu, în vizită în Republica Moldova. Sursa foto: Captură video Guvernul României, Youtube

Premierul Luca Niculescu a susținut o conferință de presă, marți seară, la finalul vizitei sale din Republica Moldova.

Prim-ministrul a caracterizat vizita din Republica Moldova ca fiind nu numai „simbolică, ci și cu multă substanță”, pentru că există multiple proiecte în comun între cele două state. Luca Niculescu s-a întâlnit, astăzi, atât cu omologul său moldovean, Vasile Tofan, cât și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Apoi, acesta a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Întrebat despre rectificarea bugetară, posibilele creșteri de taxe și impozite începând cu anul viitor, dar și despre indexarea pensiilor și salariilor cu inflația, premierul Luca Niculescu a spus că zilele următoare se va apleca asupra acestor subiecte „cu celeritate”.

Redăm în integralitate conferința de presă susținută de premierul Luca Niculescu, organizată la Chișinău:

Jurnalist: Domnule premier, mai sunt cinci zile până când ar trebui făcută prima rectificare bugetară, fără de care spitalele rămân fără bani. Social-democrații condiționează rectificarea bugetară de prezentarea situației economice. Sunt niște cifre care au fost vehiculate, vorbim despre o pierdere de 40 de miliarde de lei din construcția bugetului, pentru că nu am avut creștere economică, avem facturi nedeclarate de peste 10 miliarde de lei. Vă rog să confirmați aceste cifre, dacă le aveți. Ce veți face? Veți prezenta întâi situația economică și apoi adoptați rectificarea?

Luca Niculescu: Nu comentez știri pe surse. Ceea ce pot să spun este că mi se pare logic să știm cum stăm cu finanțele țării. În același timp, cum ați spus și dvs., este urgentă rectificarea bugetară. Mâine dimineață mă voi apleca asupra acestui subiect cu celeritate.

Jurnalist: Înainte - rectificarea bugetară - și apoi prezentarea situației economice?

Luca Niculescu: Cele două discuții vor merge în paralel.

Situația pensiilor de la 1 ianuarie 2027

Jurnalist: Despre majorarea pensiilor - se ia în considerare posibilitatea să fie crescute în două etape. Putem vorbi într-o primă etapă despre o indexare cu rata inflației sau jumătate din această inflație?

Luca Niculescu: Așa cum am spus în mai multe rânduri, va exista o indexare a pensiilor. Imediat cum vom avea datele precise despre execuția bugetului și despre cum va arăta bugetul pe anul viitor, voi putea să vă răspund precis la această întrebare.

Taxe și impozite în 2027

Jurnalist: Un subiect discutat în ultimele zile a fost creșterea taxelor. Domnule premier, puteți garanta, așa cum a făcut și Sorin Grindeanu, că în următorul an nu vor crește taxele și nu veți aplica impozite noi?

Luca Niculescu: Ce pot să vă spun este că nu este dorința nimănui de a crește taxe și de a avea impozite noi. Este ceea ce am susținut și în programul de guvernare, ceea ce o spunem de la începutul acestui mandat. Probabilitatea cea mai mare este în sensul celor declarate de președintele PSD. În același timp, încă o dată, trebuie să ne înscriem în liniile fiscal-bugetare despre care am vorbit și când vom avea cifrele, vom ști mai bine. Dar dorința noastră puternică nu este de a-i împovăra din nou pe români cu alte taxe și impozite.

Jurnalist: Am putea vorbi, totuși, despre anumite domenii în care s-ar putea introduce sau schimba impozitarea? Impozitul pe profit, spre exemplu, TVA în HoReCa?

Luca Niculescu: V-am spus, dăm toate aceste date când vom avea toate cifrele.

Taxe pe colete din afara UE

Jurnalist: V-aș mai întreba despre taxa pe coletele din afara Uniunii Europene. Există acea taxă românească de 25 de lei, încă o taxă de trei euro, iar de la 1 noiembrie se mai adaugă taxa de doi euro. Ia Guvernul în calcul să elimine taxa românească de 25 de lei?

Luca Niculescu: Este o întrebare care este justificată și, la fel, ne vom apleca asupra ei când mă voi întoarce la București. Dar da, întrebarea are sens, pentru că poate să apară o discuție în acest sens.

Jurnalist: Mâine veți avea o întâlnire cu Sorin Grindeanu cu privire la rectificarea bugetară?

Luca Niculescu: Cu domnul Grindeanu vorbesc destul de des, voi continua discuțiile și vedem, poate fi telefonică, poate fi o întâlnire, dar nu este nimic surprinzător când președintele partidului care are două treimi dintre miniștri discută cu premierul României. Nu mi se pare o știre discuția dintre noi.

Salariul minim pe economie

Jurnalist: Salariul minim pe economie va crește anul viitor? Ne așteptăm la o creștere de la 1 ianuarie sau, mai degrabă, de la jumătatea anului, așa cum își doresc patronatele?

Luca Niculescu: Nu pot să vă spun decât ce v-am spus și până acum. În momentul când avem toate datele, toate cifrele, vi le vom da și dvs. și veți avea informații mai clare.

Jurnalist: Iar măsurile de pe piața carburanților cu câte luni vor fi prelungite? Dacă decideți să le prelungiți...

Luca Niculescu: Cu trei luni cel puțin.

Jurnalist: Domnule premier, 700.000 de euro au dispărut de la Autoritatea Vamală. Erau bani reținuți, care ar fi trebuit să fie restituiți. Când s-a încercat restituirea, în acea pungă erau doar niște coli. Aș vrea să vă întreb cum a fost posibil acest lucru și la acel control făcut de Autoritatea Vamală erau inițial declarate și bijuterii în valoare de trei milioane de euro. Cum este posibil să dispară de la stat aceste bunuri?

Luca Niculescu: Cred că este o anchetă în curs și, în momentul în care va fi finalizată, veți ști și dvs., voi ști și eu. Vă mulțumesc, avem un avion de prins și ne revedem, cu siguranță, la București foarte repede.