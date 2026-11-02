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F1: Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion mondial din istorie

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Antonelli
Foto: Wikipedia

Kimi Antonelli (Mercedes) a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, după ce s-a clasat pe locul al treilea, duminică, în Marele Premiu al Mexicului, câștigat de olandezul Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli, care mai avea nevoie de două puncte pentru a obține titlul, s-a încoronat campion la vârsta de 20 de ani și 68 de zile, pe Autodromo Hermanos Rodriguez, la capătul unei curse pe care a încheiat-o după doi foști campioni mondiali, Verstappen și britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), potrivit AFP.

Kimi Antonelli îi urmează în palmaresul Campionatului Mondial britanicului Lando Norris (McLaren).

Cursa din Mexic a fost întreruptă în turul al 46-lea, după un accident violent al finlandezului Valtteri Bottas (Cadillac), care a ieșit de pe pistă din cauza unei probleme mecanice.

În momentul în care Antonelli intra la boxe pentru a schimba pneurile și Verstappen era liderul cursei, Bottas, pe linia dreaptă a standurilor a frânat pentru virajul numărul 1, când suspensia sa față stânga s-a rupt și monopostul a intrat în derapaj, lovind violent barierele de protecție.

Pilotul finlandez a avut nevoie de câteva minute pentru a ieși din cockpit după intrarea safety car-ului și apariția steagului roșu. Totuși, Bottas a ieșit singur din monopost, fiind condus la centrul medicale pentru a fi examinat, după cum a anunțat echipa Cadillac.

În momentul întreruperii cursei, Verstappen ere lider, urmat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), Antonelli și Lewis Hamilton (Ferrari), care pornise din pole position, dar a fost depășit în debutul cursei de coechipier și de Verstappen.

După o întrerupere de mai bine de 40 de minute s-a dat un nou start pentru ultimele 25 de tururi. (Agerpres)

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