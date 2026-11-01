Florin Manole anunță schimbarea pentru pensionari: cum arată noile taloane de pensie cu cod QR și la ce folosesc

Florin Manole, ministrul Muncii/ foto gov.ro

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, proaspăt reîntors pe funcție anunță o schimbare pentru pensionarii din patru județe.

Din luna noiembrie, pensionarii care primesc pensia pe card, din patru județe, respectiv Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița, vor primi noile taloane de pensie mov. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că au o ”grafică îmbunătățită”. Astfel că sumele pe care le primesc pensionarii vor fi mai clar prezentate, dar taloanele de pensie mov vor avea și un cod QR. Acest cod va fi introdus treptat pe taloanele de pensie din toată țara, pentru a fi ”urmărit și îmbunătățit” mai spune ministrul, care vrea doar să-i asigure pe pensionari că taloanele sunt oficiale. Acesta nu precizează ce reprezintă și cu ce-i ajută codul QR de pe taloanele de pensie mov pe beneficiari.

Talon mov de pensie cu cod QR/ foto: Facebook Florin Manole

Pensionarii din patru județe primesc taloane mov cu cod QR

Redăm mesajul ministrului Florin Manole:

”Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor.

Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice” anunță Florin Manole, ministrul Muncii, pe Facebook.

Anunțul oficial al Casei Naționale de Pensii

Casa Națională de Pensii Publice a emis astăzi un comunicat de presă despre modificările aduse taloanelor de pensie, după cum urmează:

”Casa Națională de Pensii Publice a parcurs, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, un proces de modernizare a infrastructurii tehnologice, demers esențial pentru optimizarea serviciilor și creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor sistemului public de pensii.

În acest context se are în vedere și transmiterea către beneficiarii sistemului public de pensii care au optat pentru plata drepturilor în cont curent sau în cont de card, a unui model nou de document de informare (taloane mov), având o grafică îmbunătățită, informații mai detaliate cu privire la sumele care concură la obținerea dreptului de plată, precum și elemente moderne de citire a informațiilor (codul QR).

Casa Națională de Pensii Publice informează că începând cu plata drepturilor din luna noiembrie a.c., noile taloane de pensii pentru plata drepturilor în cont curent sau în cont de card vor fi distribuite în următoarele județe: Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Având în vedere numărul mare de beneficiari și necesitatea reducerii riscurilor operaționale, procesul de înlocuire a acestui tip de taloane va continua și va fi implementat progresiv, fiind adaptat la complexitatea prelucrărilor aferente.

Aceată abordare permite evaluarea experienței și a gradului de satisfacție a utilizatorilor finali (beneficiarii sistemului public de pensii), prin colectarea feedbackului acestora și identificarea eventualelor dificultăți întâmpinate în utilizarea documentelor în cauză.

Prin această informare dorim să-i asigurăm pe beneficiarii acestui tip de document, din județele menționate anterior, că aceste taloane au caracter oficial, sunt tipărite de Casa Națională de Pensii Publice și au aceeași valoare ca și vechile taloane, conferind aceleași drepturi în fața instituțiilor și autorităților”.

La ce ajută Codul QR?

Codul QR va permite pensionarilor să aibă în continuare facilități de transport, conform legii.

După cum a propus un proiect legislativ, facilitățile de transport se vor acorda, din 2027, pensionarilor doar în baza talonului de pensie. Pentru a permite verificarea rapidă a beneficiarilor, taloanele de pensie vor trebui să aibă, în mod obligatoriu, un cod QR. De aceea, talonul de pensie va trebui să conțină un element de identificare automată, acest cod QR, care să permită verificarea electronică a dreptului la facilitățile de transport.