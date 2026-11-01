Ce șanse sunt să fie repornită Centrala de la Cernavodă. Explicația Roxanei Bojariu (ANM) / video

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Din articol Dunărea a început să crească, dar este încă departe de nivelul normal

Seceta hidrologică a redus puternic debitul Dunării, iar nivelul scăzut al apei ridică semne de întrebare cu privire la evoluția situației în perioada următoare. Roxana Bojariu (ANM) a spus care sunt șansele ca Centrala de la Cernavodă să fie repornită în viitorul apropiat.

Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), este de părere că există șanse ca Dunărea să-și refacă debitul datorită precipitațiilor aduse de ciclonii mediteraneeni și atlantici. Potrivit acesteia, apa are nevoie de timp ca să ajungă din zonele superioare și mijlocii ale fluviului în sectorul inferior, unde se află Centrala de la Cernavodă.

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„Ce se întâmplă în Europa Centrală, în bazinul Dunării - Germania, Serbia, Ungaria? Avem șansa să repornească Centrala de la Cernavodă într-un viitor cât mai apropiat?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Da, șanse sunt pentru că deja intrăm în acest anotimp al precipitațiilor mai abundente. Avem de-a face cu activarea ciclonilor mediteraneeni care influențează în mare parte bazinul Dunării, dar bazinul Dunării își ia precipitațiile și din acei cicloni atlantici care trec mai ales peste zona superioară a bazinului.

Vedem că lucrurile încep să arate bine, pentru că a fost deja o serie de astfel de sisteme de presiune joasă care aduc și precipitații. Problema este că e nevoie de un anumit timp de transfer dinspre zona bazinului superior și mijlociu spre zona bazinului inferior, acolo unde avem de fapt Centrala de la Cernavodă”, a spus Roxana Bojariu.

Dunărea a început să crească, dar este încă departe de nivelul normal

Roxana Bojariu a explicat că seceta hidrologică rămâne puternică, iar debitul Dunării la intrarea în țară este de aproximativ o treime din valoarea normală pentru această perioadă.

Chiar dacă nivelul apei a început să crească, este nevoie de mai multe precipitații și de timp pentru refacerea debitului.

„Pe de altă parte, seceta hidrologică a fost extrem de pronunțată, astfel că e nevoie de o perioadă cu cantități semnificative de precipitații care să vină și 'să stingă' această secetă.

Se pare că ne îndreptăm totuși spre o refacere, chiar dacă acum Dunărea, la intrarea în România, încă este cu mult sub ceea ce ar trebui să fie pentru această perioadă din an. Dacă nu cumva sunt date mai recente, cele de acum câteva zile estimau că debitul la intrare este cam o treime din cât ar fi normal să fie pentru această perioadă.

Înțeleg că și la intrare deja a crescut debitul, dar evident că e nevoie de mai mult timp să reechilibrăm această secetă extrem de puternică care a lovit nu doar bazinul Dunării, ci multe zone din Europa - bazinul Rinului a fost, de asemenea, foarte afectat”, a spus Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la Interviurile DC News.

Roxana Bojariu a vorbit și despre fenomenul El Niño, care ar putea atinge intensitatea maximă în luna decembrie și ar putea depăși recordul stabilit în 2016.