Psihologul Aliodor Manolea, numit în 2009 ”scutul energetic al lui Traian Băsescu”, spune ce a fost, de fapt, ”flacăra violet” VIDEO

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Din articol Ce a fost flacăra violet

Psihologul Aliodor Manolea vorbește despre ce au fost, cu adevărat, flacăra violet invocată în 2009, și de ce a fost numit ”scutul energetic” al lui Traian Băsescu, ce contribuție a avut la alegerile prezidențiale.

Psihologul Aliodor Manolea, conferențiar universitar la Universitatea Hyperion, a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu la Interviurile DCNews. Era cunoscut în anii 2009 - 2010 ca ”parapsiholog” sau ”părintele flăcării violet”. Astăzi, în studioul DCNews, vine însă cu lămuriri: ”Partea cu parapsihologul ar însemna să fie ceva în afara psihologiei. Nu poți fi și în interiorul psihologiei și în afara ei, ca psiholog”. Jurnalistul Val Vâlcu a amintit despre alegerile preziențiale din 2009 și flacăra violet.

Scurt istoric:

după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2009, în fața lui Traian Băsescu, Mircea Geoană și apropiații săi au susținut că acest lucru s-a întâmplat în urma unor practici de parapsihologie, manipulare energetică și influențe oculte cunoscute sub numele de ”flacăra violetă”.

Aliodor Manolea a fost atunci indicat drept ”parapsihologul” din spatele campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu. A fost prezentat drept ”scutul energetic” al lui Traian Băsescu, fiind mereu prezent lângă el în cele mai importante momente, dar și cel care le-ar fi spus celor din PDL să poarte articole vestimentare violet în acele zile pentru a spori impactul public și a respinge energiile negative.

Ce a fost flacăra violet

Dacă în ceea ce privește parapsihologia, Aliodor Manolea a spus că nu poate fi psiholog și parapsiholog deopotrivă, cu privire la flacăra violet afirmă că este ”un construct media”: ”Nu am niciun merit pe elementul flacăra violet, alt psiholog făcea niște meditații cu mai multe nume pe flacăra violet. E o meditație de tip imaginativ, fără alte conotații, dar, în contextul alegerilor, un jucător politic a arătat că nu era bine că era o anumită zi de joi, dar și flacăra violet. Era ziua în care acel psiholog ținea cursuri cu flacăra violet. Dădea bine la mass-media și a dat bine ani de zile”.

Psihologul Aliodor Manolea a fost însă lângă Traian Băsescu în timpul campaniei prezidențiale: ”Am oferit serviciile mele benevol președintelui Băsescu, pentru că avea nevoie din punct de vedere psiho-emoțional de ajutor și i l-am acordat. Apoi mi-a solicitat să-l ajut în continuare și am făcut-o, eu nefiind actor politic și nevând niciun interes, nici economic, nici de altă natură”.