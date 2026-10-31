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Psihologul Aliodor Manolea dă cărțile pe față despre flacăra violet, la Interviurile DCNews

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Interviu exclusiv_ Flacăra violet
Aliodor Manolea, la Interviurile DCNews

Psihologul Aliodor Manolea este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, la Interviurile DCNews.

Psihologul Aliodor Manolea, conferențiar universitar la Universitatea Hyperion, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews, astăzi, 31 octombrie, de la ora 11:00

Interviul este transmis pe DCNews și DCNewsTV. 

Aliodor Manolea dă cărțile pe față despre flacăra violet, după ce, în campania din 2009, a fost numit ”parapsiholog” și ”părintele flăcării violet”. Ce ascunde, de fapt, această ”flacără violet”?

Acesta, dar și alte subiecte importante despre psihologia umană, credință și meditație sunt temele discuției de astăzi dintre Val Vâlcu și Aliodor Manolea. Urmăriți o emisiune despre liniștea minții, doar la DCNews și DCNewsTV, de la ora 11:00. 

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meditatie
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