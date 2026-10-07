Academia Titi Aur, certificată european de DEKRA. David Popovici, noul Ambasador al Conducerii Defensive în România

Un nou standard european pentru conducerea defensivă în România. Academia Titi Aur și DEKRA deschid un nou capitol dedicat educației, prevenției și siguranței rutiere.

Academia Titi Aur primește certificarea europeană DEKRA pentru cursurile de conducere defensivă și instructorii săi, iar David Popovici este anunțat oficial în rolul de Ambasador al Conducerii Defensive în România.

În cadrul evenimentului sunt prezentate și proiectele viitoare dezvoltate de DEKRA și Academia Titi Aur, precum și soluții și tehnologii dedicate pregătirii șoferilor.

Urmăriți reportajul astăzi, de la ora 17:00, pe YouTube DCNews și DCNewsTV.