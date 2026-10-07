﻿ Academia Titi Aur, certificată european de DEKRA. David Popovici, noul Ambasador al Conducerii Defensive în România | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Interviuri DCNews Academia Titi Aur, certificată european de DEKRA. David Popovici, noul Ambasador al Conducerii Defensive în România

Academia Titi Aur, certificată european de DEKRA. David Popovici, noul Ambasador al Conducerii Defensive în România

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
|
Academia Titi Aur, certificată european de DEKRA. David Popovici, noul Ambasador al Conducerii Defensive în România
Academia Titi Aur, certificată european de DEKRA. David Popovici, noul Ambasador al Conducerii Defensive în România

Un nou standard european pentru conducerea defensivă în România. Academia Titi Aur și DEKRA deschid un nou capitol dedicat educației, prevenției și siguranței rutiere.

Academia Titi Aur primește certificarea europeană DEKRA pentru cursurile de conducere defensivă și instructorii săi, iar David Popovici este anunțat oficial în rolul de Ambasador al Conducerii Defensive în România.

Academia Titi Aur, certificată european de DEKRA. David Popovici, noul Ambasador al Conducerii Defensive în România

În cadrul evenimentului sunt prezentate și proiectele viitoare dezvoltate de DEKRA și Academia Titi Aur, precum și soluții și tehnologii dedicate pregătirii șoferilor.

Urmăriți reportajul astăzi, de la ora 17:00, pe YouTube DCNews și DCNewsTV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

Academia Titi Aur
DEKRA
david popovici
titi aur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Interviuri DCNews
Citește mai multe din Interviuri DCNews
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close