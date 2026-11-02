Din familia de romi vătraşi, la medicină. Povestea dr. Ioan Cristian Irimescu, la DC News şi Ştiri Diaspora

Dr. Ioan Cristian Irimescu. Captură video

Din articol Un şoc emoţional şi o dorinţă a mamei sale l-au dus la Medicină

Cum a ajuns un tânăr crescut într-o familie fără posibilităţi să termine două facultăţi şi să devină medic? Dr. Ioan Cristian Irimescu îşi spune povestea la DC News şi Ştiri Diaspora.

În vârstă de 31 ani, dr. Ioan Cristian Irimescu s-a născut într-o familie de romi vătraşi. Bunicii lui au fost fierari şi cărămidari, însă Ioan Cristian Irimescu şi-a croit propriul drum spre succes. Dr. Ioan Cristian Irimescu a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, din Bucureşti, iar înainte de asta absolvise şi Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea.

Un şoc emoţional şi o dorinţă a mamei sale l-au dus la Medicină

"Visul meu a pornit cu mult în spate. A fost accentuat când am pierdut o colegă din liceu. A decedat la vârsta de 21 de ani şi nu am înţeles niciodată de ce un om tânăr poate să moară atât de devreme. Pentru mine, şocul ăla emoţional a fost cheia care a deschis uşa.

Am fost motivat să fac Facultatea de Medicină şi din dorinţa mamei mele de a avea în familie un medic.

Cum am reuşit? Am învăţat. Am luat cărţile şi am început să învăţ. Eram anul III la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi am ştiut că nu voi putea să practic niciodată Dreptul. Şi am zis că trebuie să mă îndrept către un domeniu mai apropiat de om. De asta am ales Medicina", a povestit dr. Ioan Cristian Irimescu.

Povestea completă a lui Ioan Cristian Irimescu o puteţi afla marţi, 3 noiembrie, de la ora 14:00, din interviul transmis pe Ştiri Diaspora şi DC News.

Emisiunea va fi transmisă pe Facebook şi Youtube, dar şi pe DC News TV.

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