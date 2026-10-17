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Horoscop 19-25 octombrie 2026. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Daniela Simulescu Autor: Daniela Simulescu
Horoscop 19-25 octombrie
Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Urmează o săptămână foarte complicată din punct de vedere astrologic. Pentru că vom avea de-a face cu unele evenimente cu implicații în ceea ce înseamnă relațiile noastre personale, dar și situația financiară. Implicații ce se vor întinde până în 2027

Asta pentru că Venus retrogradă va avea parte de o schimbare. Trece din Scorpion în Balanță, unde va produce efecte până pe 14 noiembrie. Deci, până atunci, am face bine să nu luăm decizii radicale pe plan relațional. 

Sezonul Scorpionului debutează pe 23 octombrie. La o zi distanță, Mercur își începe a treia retrogradare din 2026, în același semn, care va dura până pe 13 noiembrie. Iar de fiecare dată când vorbim de Mercur retrograd, subiectele principale sunt: amânări, încurcături, întârzieri. Mai ales în comunicare, tranzacții și deplasări. 

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 18 octombrie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

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