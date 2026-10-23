Venus retrogradează în Balanță. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne aduce noi detalii despre următoarea etapă a retrogradării lui Venus.

Știm că, pe 3 octombrie, Venus și-a început retrogradarea în semnul Scorpionului. Acum, aceasta va trece într-o nouă etapă. Pe 24 octombrie, Venus va deveni retrogradă în semnul Balanței. Și va rămâne astfel până pe 14 noiembrie.

Când o definim pe Venus în astrologie, avem în vedere feminitatea, frumusețea, iubirea, relațiile și banii. La fiecare 18 luni, aceasta retrogradează. Și se asigură să aducă teste în toate cele mai devreme enumerate. Se pricepe să recicleze, să refacă sau să reia unele situații.

Balanța este arhetipul esteticii, al diplomației, al relațiilor, al justiției.

În perioada următoare, multe dintre relațiile noastre personale vor trece prin noi teste. Și ne vom da seama că nu este despre cine are dreptate, ci mai degrabă despre disponibilitatea partenerilor de a menține o relație matură și autentică.

Recomandarea principală este aceea de a nu lua decizii radicale când vine vorba de relații și bani.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre acest eveniment și zodiile cele mai afectate, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 23 octombrie, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.