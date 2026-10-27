Culisele tratatului României cu Ucraina. Petre Roman și Adrian Severin revin la DC News - VIDEO

Analistul politic Bogdan Chirieac, fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin

Miercuri, 28 octombrie 2026, fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin revin la interviurile DC NEWS.

Miercuri, 28 octombrie 2026, începând cu ora 11:00, Petre Roman, primul prim-ministru al României postdecembriste, și Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, revin în studioul DC News, la invitația analistului politic Bogdan Chirieac.

Foștii demnitari ai statului român vor oferi noi detalii de culise despre evenimentele anilor de tranziție, despre revoluția din 1989 și reformele care s-au făcut în România postcomunistă. De această dată, Petre Roman și Adrian Severin vor aduce în discuție negocierile dificile ale tratatului României cu Ucraina, cu accent pe prevederile referitoare la statutul special al minorităților și vor dezvălui formulările pe care partea română a refuzat să le accepte.

De asemenea, va fi abordată problema protecției românilor din Ucraina, prevederile legale care îi vizează, dar și rolul Serviciilor Secrete în negocierile diplomatice. În plus, discuția va atinge și relația României cu Statele Unite ale Americii.

Printre principalele subiecte care vor fi abordate de această dată se numără:

Cumplita istorie a tratatului României cu Ucraina

Statutul special al minorităților: cuvintele pe care România le-a refuzat

Culisele negocierii dificile cu Ucraina

Singura lege care-i protejează pe români în Ucraina

Jocul subtil al Serviciilor Secrete: "Nu știam ce mai știi tu"

România în NATO și opoziția Senatului. Angajamentul lui Bush

Petre Roman și imaginea excelentă a Ungariei

”Marele merit al Armatei - de a evita războiul”. Valabila în politică

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 28 octombrie 2026, începând cu ora 11:00, pe DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, dar și pe canalul de YouTube DC News.