ENERGY FORUM 2026: Energia României: de la criză la avantaj economic

DC Media Group organizează Energy Forum Ediția a XVI-a: Energia României: de la criză la avantaj economic, în data de 28 OCTOMBRIE 2026, începând cu ora 13.00, la Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico&Seoul. Evenimentul va fi transmis LIVE pe platforme media: DC News, DC Business și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, cât și pe YouTube DC News și DC Business.
Energy Forum, eveniment ajuns la a 16-a ediție, va reuni decidenți publici, lideri ai principalelor companii energetice, investitori, finanțatori, operatori de infrastructură și mari consumatori, într-un dialog despre răspunsurile imediate la actualul context energetic, dar mai ales despre deciziile și investițiile care pot reduce vulnerabilitatea României în fața viitoarelor crize.
Energy Forum 2026 își propune să depășească formatul tradițional al unei conferințe despre energie prin introducerea ENERGY REALITY CHECK 2030 – o radiografie sintetică a principalelor investiții strategice care ar trebui să transforme sistemul energetic românesc până la sfârșitul deceniului.
Ne propunem să urmărim și să actualizăm anual principalele proiecte din gaze naturale, energie nucleară, hidro, regenerabile, stocare, rețele și interconectări după aceleași repere: INVESTIȚIE | CAPACITATE | VALOARE | TERMEN ASUMAT | STADIU ACTUAL | IMPACT.
Întrebarea centrală: Ce va fi cu adevărat funcțional în România în 2030?
CONTEXT
Europa traversează o nouă etapă de tensiune energetică, marcată de volatilitatea prețurilor, presiunea asupra securității aprovizionării, vulnerabilități ale infrastructurii și nevoia de a asigura simultan energie accesibilă, competitivitate economică și accelerarea investițiilor.
Pentru România, actualul context readuce în prim-plan o întrebare esențială: cum poate o țară cu resurse energetice importante să își reducă vulnerabilitatea în fața crizelor, a prețurilor ridicate și a dezechilibrelor regionale?
TEME DE DEZBATERE
1. Criza energetică: cum trecem de următoarea iarnă? Care sunt vulnerabilitățile imediate și ce măsuri pot proteja economia și consumatorii fără a afecta funcționarea pieței?
2. Energia competitivă – noul avantaj industrial al României? Cum poate potențialul energetic al României să susțină industria, marii consumatori, reindustrializarea și atragerea unor noi investiții?
3. 2027–2030: de la MW anunțați la MW produși: România are un portofoliu fără precedent de investiții. Care dintre proiectele anunțate vor deveni efectiv operaționale până în 2030 și ce impact vor avea asupra securității energetice și economiei?
4. Rețeaua – infrastructura critică a noii economii energetice. Noile capacități nu pot funcționa fără infrastructura care să le integreze. Investițiile în transport și distribuție, racordarea, digitalizarea, flexibilitatea, stocarea și interconectările devin esențiale.
5. De la securitate energetică la putere economică regională
Neptun Deep, noile capacități de producție și poziția geografică a României deschid o miză mai mare decât independența energetică. Poate România deveni un actor energetic major în Europa de Sud-Est?
Agenda evenimentului:
12:30 - 13:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee
13:00 - 15:50: Dezbateri, prezentări și soluții pentru viitorul energetic al României
Moderator: Mihai CIOBANU, Redactor-șef DC Business
SPEAKERI
Dumitru CHISĂLIȚĂ, Ministrul Energiei TBC
Cristian-Silviu BUȘOI, Fost secretar de stat, Ministerul Energiei
Sándor BENDE, Președinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Ovidiu JITARU, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României
Bogdan IVAN, Deputat și fost ministru al Energiei
Cristina-Mădălina PRUNĂ, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Mircea MAN, Secretar General Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
Daniel APOSTOL, Director General Federația Patronală a Energiei
Laurenţiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților
Prof.univ.dr. Cristian BUȘU, Prorector – Managementul economico-financiar, Academia de Studii Economice din București
Remus BORZA, Consultant în energie
Radu POPA, Director General al Parcului Industrial Priboiu
Ștefan GADOLA, Co-fondator EnergoBit
Virgil POPESCU, Europarlamentar, Membru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European ONLINE
Silvia VLĂSCEANU, Director Executiv, Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO
George-Mădălin BORŞ, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Olivian SAVIN, Director Executiv, Future Energy Leaders România
Cristina PĂUN, Director Adjunct, Federația ACUE
Andrei CARAMITRU, Analist economic
Tudor CURTIFAN, Redactor-șef Defense Romania
15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A
16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH