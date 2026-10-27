ENERGY FORUM 2026: Energia României: de la criză la avantaj economic

DC Media Group organizează Energy Forum Ediția a XVI-a: Energia României: de la criză la avantaj economic, în data de 28 OCTOMBRIE 2026, începând cu ora 13.00, la Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico&Seoul. Evenimentul va fi transmis LIVE pe platforme media: DC News, DC Business și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, cât și pe YouTube DC News și DC Business.

Energy Forum, eveniment ajuns la a 16-a ediție, va reuni decidenți publici, lideri ai principalelor companii energetice, investitori, finanțatori, operatori de infrastructură și mari consumatori, într-un dialog despre răspunsurile imediate la actualul context energetic, dar mai ales despre deciziile și investițiile care pot reduce vulnerabilitatea României în fața viitoarelor crize.

Energy Forum 2026 își propune să depășească formatul tradițional al unei conferințe despre energie prin introducerea ENERGY REALITY CHECK 2030 – o radiografie sintetică a principalelor investiții strategice care ar trebui să transforme sistemul energetic românesc până la sfârșitul deceniului.

Ne propunem să urmărim și să actualizăm anual principalele proiecte din gaze naturale, energie nucleară, hidro, regenerabile, stocare, rețele și interconectări după aceleași repere: INVESTIȚIE | CAPACITATE | VALOARE | TERMEN ASUMAT | STADIU ACTUAL | IMPACT.

Întrebarea centrală: Ce va fi cu adevărat funcțional în România în 2030?

CONTEXT

Europa traversează o nouă etapă de tensiune energetică, marcată de volatilitatea prețurilor, presiunea asupra securității aprovizionării, vulnerabilități ale infrastructurii și nevoia de a asigura simultan energie accesibilă, competitivitate economică și accelerarea investițiilor.

Pentru România, actualul context readuce în prim-plan o întrebare esențială: cum poate o țară cu resurse energetice importante să își reducă vulnerabilitatea în fața crizelor, a prețurilor ridicate și a dezechilibrelor regionale?

TEME DE DEZBATERE

1. Criza energetică: cum trecem de următoarea iarnă? Care sunt vulnerabilitățile imediate și ce măsuri pot proteja economia și consumatorii fără a afecta funcționarea pieței?

2. Energia competitivă – noul avantaj industrial al României? Cum poate potențialul energetic al României să susțină industria, marii consumatori, reindustrializarea și atragerea unor noi investiții?

3. 2027–2030: de la MW anunțați la MW produși: România are un portofoliu fără precedent de investiții. Care dintre proiectele anunțate vor deveni efectiv operaționale până în 2030 și ce impact vor avea asupra securității energetice și economiei?

4. Rețeaua – infrastructura critică a noii economii energetice. Noile capacități nu pot funcționa fără infrastructura care să le integreze. Investițiile în transport și distribuție, racordarea, digitalizarea, flexibilitatea, stocarea și interconectările devin esențiale.

5. De la securitate energetică la putere economică regională

Neptun Deep, noile capacități de producție și poziția geografică a României deschid o miză mai mare decât independența energetică. Poate România deveni un actor energetic major în Europa de Sud-Est?

Agenda evenimentului:

12:30 - 13:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee

13:00 - 15:50: Dezbateri, prezentări și soluții pentru viitorul energetic al României

Moderator: Mihai CIOBANU, Redactor-șef DC Business

SPEAKERI

Dumitru CHISĂLIȚĂ, Ministrul Energiei TBC

Cristian-Silviu BUȘOI, Fost secretar de stat, Ministerul Energiei

Sándor BENDE, Președinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Ovidiu JITARU, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României

Bogdan IVAN, Deputat și fost ministru al Energiei

Cristina-Mădălina PRUNĂ, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Mircea MAN, Secretar General Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Daniel APOSTOL, Director General Federația Patronală a Energiei

Laurenţiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților

Prof.univ.dr. Cristian BUȘU, Prorector – Managementul economico-financiar, Academia de Studii Economice din București

Remus BORZA, Consultant în energie

Radu POPA, Director General al Parcului Industrial Priboiu

Ștefan GADOLA, Co-fondator EnergoBit

Virgil POPESCU, Europarlamentar, Membru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European ONLINE

Silvia VLĂSCEANU, Director Executiv, Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO

George-Mădălin BORŞ, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Olivian SAVIN, Director Executiv, Future Energy Leaders România

Cristina PĂUN, Director Adjunct, Federația ACUE

Andrei CARAMITRU, Analist economic

Tudor CURTIFAN, Redactor-șef Defense Romania

15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A

16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH