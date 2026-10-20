Din Rahova pe podiumurile internaționale: Povestea lui Gilbert Costache, la DC News

Gilbert Costache, model și actor de origine romă; Sursa foto: Facebook Gilbert Costache

Miercuri, 21 octombrie, de la ora 19:00, Gilbert Costache este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la Interviurile DC News.

Gilbert Costache este model și actor de origine romă, crescut în cartierul Rahova din București, care a ajuns pe podiumuri de modă din Spania și New York.

A debutat în literatură cu volumul „Oprește ploaia, aruncă cu sare!”, o carte autobiografică despre copilărie, identitate, discriminare, suferință emoțională și căutarea propriului sine.

„Cititul mi-a salvat viața!” este una dintre ideile centrale ale poveștii sale, sintetizând rolul pe care lectura și educația l-au avut în formarea și transformarea sa. Parcursul lui Gilbert Costache vorbește despre negocierea propriei identități, depășirea limitelor mediului social, vulnerabilitate și curajul de a-ți asuma trecutul. Pentru el, nevoia de a fi văzut și acceptat se regăsește în expresia „Mulțumesc că mă vezi”.

Principalele subiecte de discuție vor fi:

Identitatea romă și asumarea propriilor origini

Copilăria în Rahova și influența mediului social

„Cititul mi-a salvat viața!” - educația ca șansă la transformare

Succesul profesional și sănătatea mintală

Familia, masculinitatea și moștenirea emoțională

Scrisul autobiografic și asumarea trecutului

Reușita, întoarcerea la origini și acceptarea de sine

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 21 octombrie, începând cu ora 19:00, pe site-urile DC News, DC News TV și Știri Diaspora, pe canalele de YouTube ale DC News și Știri Diaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor trei platforme.

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