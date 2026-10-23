Partidul Patrioților vrea să intre în Parlament în 2028. Iulian Surugiu, invitat la DC News / video

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 11:00, Iulian Surugiu este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la Interviurile DC News.

Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, o formațiune politică tânără, este invitat, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la interviurile DC News. Acesta își propune să ducă Partidul Patrioților în Parlament în viitorul apropiat și este de părere că partidul va deveni o alternativă pentru români la alegerile din 2028.

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„Anul trecut, Partidul Patrioților a participat la alegerile locale. Avem 30 și ceva de consilieri, viceprimarul din orașul Mediaș e al Partidului Patrioților, iar la parlamentare am fost corecți, am spus că nu suntem pregătiți să participăm.

Am dat voturile partidului AUR și trebuie să menționez faptul că George Simion, la acea vreme, mi-a oferit mie personal un post de senator, să mă treacă pe locul I pe o listă, dar am spus că dorința mea cea mai mare nu e să ajung eu senator - dacă voiam ajungeam de mai mult timp - dorința mea e să duc în 2028 partidul în Parlament și în 2030 să avem candidat la prezidențiale”, a spus Iulian Surugiu la DC News.

Principalele subiecte de discuție vor fi:

Iulian Surugiu, vinovat de trei ori: Interdicția de a părăsi țara

Lucrurile bune din comunism ar fi trebuit păstrate

21 decembrie 1989: Ce i-a spus Ion Iliescu în acea noapte

Cum a devenit vicepreședintele Corpului Național al Polițiștilor în 2004

La alegerile din 2028 lucrurile vor sta altfel: românii se vor uita la oameni și la partide

Discuție de două ore și jumătate cu Călin Georgescu în birou

Ce ofertă a primit pentru a vinde partidul

Partidul Patrioților va fi una dintre alternativele românilor în 2028

Emisiunea va fi difuzată sâmbătă, 24 octombrie, începând cu ora 11:00, pe site-urile DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, dar și pe canalul de YouTube DC News.

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