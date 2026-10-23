Daniela Stanciu, viceprimarul Sectorului 1, invitată la De Ce Citim/ VIDEO 

Maria-Daniela Stanciu, viceprimarul Sectorului 1, este invitata unei noi ediții a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 24 octombrie, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitata sa vor fi protagoniștii acestei ediții, în care vor discuta despre fapte și idei din perspectiva Generației Y.

„Maria-Daniela Stanciu este un economist de succes și un lider activ în administrația publică din Sectorul 1 al Capitalei. Aleasă viceprimar în decembrie 2024, cariera sa este caracterizată printr-o combinație de expertiză profesională și implicare constantă în dezvoltarea comunității. Născută și crescută în România, Maria-Daniela Stanciu a absolvit Facultatea de Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din București. Pe lângă această formare academică, ea a continuat să se perfecționeze, obținând două diplome de masterat, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și la Institutul Diplomatic Român.

Înainte de a ocupa funcția de viceprimar, Maria-Daniela Stanciu a dobândit o experiență vastă în administrația publică centrală și în managementul de proiect. A fost activă în implementarea și gestionarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, atât naționale, cât și europene. În cadrul carierei sale, a ocupat funcții de conducere atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât și în mediul privat.

Ca viceprimar al Sectorului 1, Maria-Daniela Stanciu se dedică transformării acestui sector într-un exemplu de bune practici. Proiectul „Redobândirea Capitalei Capitalei” reflectă viziunea sa de a îmbunătăți infrastructura, calitatea vieții și gestionarea eficientă a resurselor în acest sector al Capitalei. Ea pune un accent deosebit pe importanța unei echipe profesioniste și pe faptul că doar printr-un management eficient și o colaborare strânsă se pot realiza obiectivele importante de dezvoltare.” (www.primariasector1.ro)

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV (atât în cadrul articolului, cât şi pe Facebook şi YouTube), dar și duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ.

Poți urmări întreaga emisiune pe: