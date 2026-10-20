Ultima retrogradare a lui Mercur din 2026. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre retrogradarea lui Mercur în Scorpion.

Pe 24 octombrie, Mercur își începe a treia și ultima retrogradare a lui Mercur din 2026. În semnul Scorpionului. Urmează o perioadă foarte încâlcită, în special din punct de vedere astrologic. Dupâ ce Venus a fost retrogradă în acest semn, iată că acum îi predă ștafeta lui Mercur.

Mercur reprezintă comunicarea, gândirea, procesele cogntive și decizionale, telecomunicațiile, transportul. Ei bine, arhetipul Scorpionului se ocupă de secrete, mecanisme psihologice, supraviețuire și crize.

În perioada de retrogradare trebuie să acordăm mai multă atenție detaliilor. Încurcăturile sunt frecvente, dar pot apărea și oportunități neașteptate de a corecta greșeli de care nu știam.

Semnele cele mai afectate vor fi cele fixe: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.

Retrogradarea se va încheia pe 13 noiembrie, însă efectele vor dura până pe 6 decembrie.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre acest eveniment și zodiile cele mai afectate, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată marți, 20 octombrie, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.