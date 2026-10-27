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Pericolul rutinei la volan. Accidentele de la Ciolpani şi Buftea, discutate la DC Conducem

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
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șofer mana volan drum
Șofer. Foto: Unsplash

DC Conducem revine cu un nou episod.

Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii DC Conducem, revine cu noi informaţii şi analize. 

Discutăm împreună despre accidentele de la Ciolpani, de pe DN1, dar şi de la Buftea, de pe DN7, accidente care au avut loc între maşini conduse de şoferi profesionişti. Cum e posibil să aibă loc astfel de accidente? 

Care este pericolul rutinei la volan? Cum sunt pregătiţi şoferii din România? 

Analizăm împreună, de asemenea, mai multe imagini din trafic, pentru a vedea cum s-a ajuns acolo, dar şi ce putem face pentru a le evita. 

Emisiunea se transmite marţi, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

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