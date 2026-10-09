Poeta Mihaela Stanciu, invitata săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO

Poeta Mihaela Stanciu, invitata săptămânii la De Ce Citim

Poeta Mihaela Stanciu este invitata unei noi ediții a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 10 octombrie, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și poeta Mihaela Stanciu vor dialoga, într-o nouă ediție a emisiunii „De Ce Citim”, despre cariera invitatei. Mihaela Stanciu va citi din volumele sale.

Mihaela Stanciu este absolventă a cursurilor de masterat „Teoria și Practica Editării” din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București, și doctor în filologie al aceleiași instituții. A fost asistent universitar la Departamentul de Limbi Străine și Comunicare al Universității Tehnice de Construcții București. A participat la numeroase conferințe internaționale și a scris articole în reviste de studii literare și în buletine științifice. A semnat poeme, cronici, interviuri și eseuri în numeroase reviste literare și antologii.

A publicat volumul Hortensia Papadat-Bengescu în oglinda prozei de tinerețe (2015), suportul de curs universitar Noțiuni de limbaj tehnic pe înțelesul străinilor (2016) și cărțile de poeme Azi cânt jazz (2016), Vremea semnelor de carte (2019) și Casa surprizelor (2024). În prezent, este muzeograf la Muzeul Național al Literaturii Române și semnează cronică de întâmpinare în revista Luceafărul de dimineață. În rest, adoră să-și petreacă timpul liber pe munte.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât şi pe Facebook şi YouTube. De asemenea, o puteți asculta duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!