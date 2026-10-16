Identitatea romă, dincolo de clișee: Conf. univ. dr. Delia Grigore vine la DC News / video

Conf. univ. dr. Delia Grigore, cercetătoare și coordonatoarea secției de Limba și literatura rromani de la Universitatea din București, vine astăzi, de la ora 15:00, la DC News, într-o ediție specială moderată de Bogdan Chirieac.

Studioul DC News găzduiește astăzi, de la ora 15:00, o ediție specială moderată de Bogdan Chirieac. Conf. univ. dr. Delia Grigore, coordonatoarea programului de studii de Limba și literatura rromani din cadrul Universității din București, scriitoare, cercetătoare de elită și figură emblematică a activismului civic va fi invitata de la Interviurile DC News.

„Eu, în primul rând, mă afirm ca femeie de etnie romă, rromni, cum spunem noi în limba romani, și ca activistă pentru drepturile romilor, în special în cultură și educație. Fac acest lucru de foarte mulți ani, din 1994, când am intrat în mișcarea romilor, chiar aici, în clădirea Ministerului Culturii (n.r. studioul DC News este în fosta clădire a Ministerului Culturii). Vorbesc despre un trecut îndepărtat, sunt atâția ani de atunci, 32 de ani.

Am venit să vorbesc aici cu domnul Vasile Ionescu, unul dintre fondatorii mișcării romilor și unul dintre marii intelectuali ai romilor, care ne-a părăsit zilele acestea din punct de vedere fizic, dar care, sunt convinsă, va fi întotdeauna cu noi din punct de vedere spiritual și ne va îndruma. Pentru mine, a reprezentat un mentor important, pentru că aici am venit și am spus că sunt de etnie romă și că doresc să fac un doctorat despre romii noștri, despre obiceiurile tradiționale ale romilor noștri. Eram studentă la master.

Din acel moment, m-a sprijinit foarte mult cu cărți și îndrumări. A contribuit la formarea mea și am început să activez în Fundația Aven Amentza, care înseamnă «Veniți cu noi» în limba romani. O fundație cunoscută, pe care domnul Vasile Ionescu, Dumnezeu să-l odihnească și să-l poarte în lumină, a fondat-o. Mai târziu, aceasta s-a numit Centrul pentru Politici Publice Aven Amentza. Inițial, se numea Fundația pentru Emanciparea Romilor, Aven Amentza”, a spus conf. univ. dr. Delia Grigore.

Peste un sfert de veac de bătălie civică: filme, cercetare și educație în teren

Conf. univ. dr. Delia Grigore a vorbit și despre etapele dificile ale combaterii discriminării din stradă până în sălile universitare și a amintit de organizațiile pe care le-a pus pe picioare alături de colegii săi.

„Am început acolo multe activități de combatere a rasismului antirom, cu manifestații de stradă și cu tinerii. În 1998, am înființat o organizație. La început, a fost o organizație de tineret, numită Șatra A.S.T.R.A., Alianța Studenților și Tinerilor Romi Împotriva Rasismului. Aceasta a funcționat inițial ca un program autonom în cadrul Fundației Aven Amentza.

Din 2000, a devenit o organizație independentă, iar din 2005 se numește Centrul Rromilor Amare Romenta împreună cu romii coștin romani. Sunt în această organizație de atunci, de 27 de ani, și o conduc, să spunem, deși noi suntem toți egali în organizație. Toți suntem președinți, dar asta nu contează.

Noi, împreună, prin organizația noastră, Amare Rromentza, lucrăm foarte mult în domeniul educației interculturale și al cercetării. Am cercetat Holocaustul și sclavia, am făcut filme documentare și cărți. Am lucrat mult pe teren cu oamenii, cu profesorii romi și neromi, cu elevii. Am făcut și educație remedială. Am făcut multe lucruri frumoase și ar fi multe de spus despre acești 26 de ani”, a mai spus conf. univ. dr. Delia Grigore.

Pe parcursul emisiunii, Bogdan Chirieac și conf. univ. dr. Delia Grigore abordează subiecte importante pentru coeziunea societății noastre:

Identitatea romă, între moștenire și actualitate

Cultura romă, dincolo de stereotipuri

Ce loc are moștenirea romă în cultura României

Cât de bine cunoaștem cultura romă

Tradițiile rome în societatea de azi

Interviul complet va fi difuzat astăzi, 16 octombrie, începând cu ora 15:00, pe canalele de YouTube și paginile de Facebook DC News, DC News TV și Știri Diaspora.

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