Aproape 1700 de accidente rutiere în jumătate de an. Care sunt cauzele

1679 de accidente rutiere au avut loc în primele 6 luni ale anului 2026, în România. Analizăm datele la DC Conducem.

În primele 6 luni ale anului 2026, la nivel național, au fost înregistrate 1.679 de accidente. Ca urmare, au fost 492 de persoane decedate şi 1384 de persoane rănite grav.

Comparativ cu perioada similară a anului 2025, au fost înregistrate cu 30 (-1,8%) mai puține accidente, cu 55 (-10,1%) mai puține persoane decedate și cu 36 (+2,7%) mai multe persoane rănite grav.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, analizează datele la DC Conducem, în ediţia de marţi, 20 octombrie, 2026.

Analizăm împreună, de asemenea, şi mai multe imagini din trafic. Cum s-a ajuns în acele situaţii şi ce putem face pentru a le evita?

Emisiunea se transmite marţi, 20 octombrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

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