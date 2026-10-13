România, la ani lumină de ţările care pun accent pe siguranţa rutieră

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DC Conducem revine cu un nou episod marţi, 13 octombrie.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, analizează şi comentează cele mai importante subiecte în ceea ce priveşte siguranţa rutieră.

România este la ani lumină de ţările care pun accent pe siguranţa rutieră. Şi nu doar din Europa, ci şi din Asia. În ediţia de marţi, 13 octombrie, analizăm împreună ce face Coreea de Sud pentru a creşte gradul de siguranţă rutieră, atât pentru şoferi, cât şi pentru pietoni.

Discutăm, de asemenea, despre două statistici interesante. Şoferii care spun că unele gesturi sau decizii la volan nu mai primesc aceeaşi atenţie după ani de condus, dar şi faptul că unul din doi şoferi recunoaşte că în ultimul an a frânat brusc cel puţin odată din cauza propriei neatenţii.

Un alt subiect abordat în emisiune este cel legat de circulaţia trotinetelor în România, în condiţiile în care în Parlament există un proiect legislativ care vrea să introducă obligativitatea absolvirii unui curs de legislaţie rutieră pentru cei care vor să meargă pe astfel de vehicule.

Emisiunea se transmite marţi, 13 octombrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

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