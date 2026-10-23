Astrologia kabbalistică și cele cinci niveluri ale sufletului, la Mi-th Influencer cu Thea Haimovitz / video

Thea Haimovitz

Duminică, 25 octombrie, de la ora 11:00, Thea Haimovitz revine cu o nouă ediție Mi-th Influencer.

În cadrul acestei ediții, Thea Haimovitz va vorbi despre astrologia kabbalistică, spiritualitate, rolul sufletului și puterea învățăturilor spirituale de a ne ajuta să privim viața cu optimism, dar și despre energia divină și despre cele cinci niveluri ale sufletului în Kabbalah.

„Vom vorbi astăzi despre astrologie kabbalistică. Subrubrica de Kabbalah este o noutate pe care noi am introdus-o în emisiunea noastră pentru a ne ocupa și de suflet, pentru a ne ocupa de spiritualitate, pentru a da niște informații generale despre ceea ce ne poate lumina sufletul, dacă știm să le aplicăm, dacă avem pasiune pentru asta.

De obicei, învățăturile și înțelepciunea lumii sunt dăruite omului pentru a-i face viața mai frumoasă. În niciun caz nu trebuie să le luăm și să le aplicăm. Dacă eu beau apă din pahar, paharul trebuie să se golească. Dacă nu o beau, apa este în pahar.

Când vine vorba despre astrologie și despre spiritualitate, lucrurile nu merg așa pentru că totul se bazează pe felul în care Dumnezeu ne-a creat și pe puterea noastră de a crede în magia Universului, în magia luminii, în miracolele care curg în jurul nostru ca un șuvoi de lumină și capacitatea noastră de a ne bucura de ele și de a nu ni se urca la cap.

Atunci când ne merge foarte bine, ni se urcă la cap și devenim niște cocoși aroganți, niște păuni cu coadă mare, dar, de fapt, toată coloratura a fost pusă acolo de geneză. Nu am făcut-o noi. Nu noi! Mai există și alții pe planetă, au existat alții înaintea noastră și când vorbim despre astrologie, despre învățături și despre lucrurile mari care vin spre noi, ele sunt menite să ne stimuleze, să fim pozitivi, să ne dea o stare de spirit, să credem că ceva bun ne așteaptă la capătul tunelului, dacă și noi ne facem treaba noastră și dacă folosim instrumentele de lumină din arsenalul nostru”, a spus Thea Haimovitz.

Principalele subiecte pe care Thea Haimovitz le va aborda în cadrul emisiunii:

Ce este astrologia kabbalistică: dedesubturile astrologiei

Sufletul, un organ spiritual care te poate durea ani de zile

Moștenirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu

Cum poate să existe energia divină în om

32 de căi ale înțelepciunii: în Kabbalah sufletul uman are cinci niveluri - trei sunt terestre, iar două sunt celeste

Emisiunea se transmite pe DC News și DC News TV, dar și pe Facebook și Youtube, duminică, 25 octombrie, de la ora 11:00.

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