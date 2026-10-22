Expoziția (CON)-fuziune, ediție specială, azi, la „De Ce Citim” / VIDEO

Simona Trifu și Alex Ivanov. Sursa foto: Captură video DC NEWS

Psihologul Simona Trifu și artistul plastic Alex Ivanov sunt protagoniștii ediției speciale „De Ce Citim” de astăzi.

Astăzi, 22 octombrie, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitații săi, conf. univ. dr. Simona Trifu și artistul plastic Alex Ivanov, vor dialoga despre expoziția „(CON)-fuziune”, care are loc în perioada 15-31 octombrie 2026, la Galeria Romană.

În expoziția „(CON)-fuziune”, doi artiști renumiți, Gabriela Prosszer și Alex Ivanov, interacționează puternic, construind un nou univers. Picturile abstracte și dinamice ale Gabrielei Prosszer intră în dialog cu lucrările figurativ-fantastice ale artistului Alex Ivanov. Cei doi artiști au în comun aceeași stare de visare și introspecție din care răsar imaginile lor picturale. Expoziția „(CON)-fuziune” este deschisă la Galeria Romană în perioada 15-31 octombrie 2026.

Monica Andronic, coproprietară a Galeriei Romană, povestește: „În lucrările Gabrielei Prosszer, pictura are o dimensiune gestuală, viscerală și profund introspectivă. Culoarea, materia și gestul devin purtătoarele tensiunilor sale interioare, într-o permanentă oscilație și izbucnire între rană și vindecare, între corp și memorie. Imaginea nu caută o armonie, ci surprinde un proces”.

Artista Gabriela Prosszer mărturisește: „De multe ori visez noaptea, mă trezesc și mă apuc de pictat. Intru în atelier și încep să transpun ceea ce am visat. O fac din plăcere, mă joc cu culorile. Arunc culoarea pe pânză și apoi încep să o întind. Pictez oriunde – acasă, aici, în România, în Statele Unite, unde sunt copiii mei, sau oriunde călătoresc, dacă lucrez pe pânze mici. Chiar și în avion, când merg spre copiii mei, îmi iau câte un caiet și colorez”.

Simona Trifu, curator al expoziției, dezvăluie: „Ce au în comun artiștii este modalitatea de depășire a traumei. Există tablouri care cuprind fracturi de culori, de emoții, de sentimente, de afecte. Fracturi care irump, așa cum se întâmplă la Gabriela Prosszer, de la care avem tablouri dintr-o serie explozivă și impulsivă, ce aduc în prim-plan o forță pulsională și o forță de viață extraordinar de mare. La fel și la Alex Ivanov regăsim ideea că viața merge mai departe și după traumă, și după rană”.

Artistul Alex Ivanov dezvăluie: “E un proiect mai vechi pe care eu l-am început acum 20 și ceva de ani, un proiect legat de ilustrația de carte și în special ilustrația de poezie. Mă inspiră poeți contemporani și clasici. Scriu și eu poezie, sunt membru al Uniunii Scriitorilor din România. Fac tot felul de lucruri interesante”. (sensoarte.ro)

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!