Vaccinarea copiilor: mituri, riscuri și soluții. Prof. dr. Doina Pleșca, la DC Medical și DC News

Prof. dr. Doina Pleșca

Prof. dr. Doina Pleșca, prof. la UMF Carol Davila București și medic pediatru, atrage atenția asupra nivelului scăzut al acoperirii vaccinale din România și subliniază necesitatea revenirii la o medicină axată pe prevenție.

Invitată la interviurile DC Medical și DC News, prof. dr. Doina Pleșca a discutat cu jurnalistul Val Vâlcu despre:

Nivelul scăzut al vaccinării în rândul copiilor

"Au fost identificați peste 19.000 de copii care nu erau vaccinați"

Rujeola, tusea convulsivă și gripa pun din nou presiune pe sistemul medical

"Din rapoartele înaintate de Institutul Național de Sănătate Publică în 2025 au fost 60.000 de copii neimunizați cu prima doză de ROR, adică împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, 38.000 de copii cu zero doze de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și pertussisului și aproximativ 67.000 de spitalizări ale copiilor din cauza, din nefericire, a lipsei de acoperire vaccinală împotriva gripei. Adică avem, în anul care tocmai a trecut, 2025, și o acoperire antigripală de 4,7%"

România este lider în Europa la cazurile de rujeolă

"Suntem lideri absoluți, din nefericire, cu o cifră de peste 35.700 de cazuri și 30 de decese"

Vaccinarea gravidei poate proteja copilul în primele luni de viață

"Pentru tusea convulsivă este foarte important să aducem în discuție evaluarea și monitorizarea sarcinii, a gravidei, și inițierea vaccinării acesteia, în vederea asigurării protecției imunologice a sugarului de vârstă mică, până când acesta poate fi imunizat și își poate dezvolta el însuși răspunsul prin anticorpi împotriva acestei bacterii"

Medicii trebuie să combată miturile și dezinformarea despre vaccinuri

"Ar trebui, pe plan național, intensificată lupta împotriva falselor mituri, care sunt cei mai importanți dușmani ai promovării prevenției la copil prin vaccinare.

Mitul acela că îi dăm prea multe vaccinuri copilului și îi alterăm imunitatea este total eronat. El, din momentul în care iese în lume, din viața intrauterină, intră în contact cu milioane de germeni. Ori aceste vaccinuri, fie ele 3, 4, 6, depinde de produsul care este utilizat, sunt infime față de conflictul dintre el, sugar, și mediul înconjurător care îl predispune în orice moment să se lupte"

Ghidul "Vaccinologie pediatrică" explică părinților când poate fi făcut vaccinul

"Ne-am străduit și am realizat un ghid practic, deopotrivă pentru colegii noștri din medicina primară, dar și pentru părinți, deci pe înțelesul tuturor, și care se cheamă "Vaccinologie pediatrică""

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 7 octombrie, de la ora 14:00, pe:

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