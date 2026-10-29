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DCNews Stiri Au fost alegeri în Israel. Ce urmează? Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Netanyahu, la DC News

Au fost alegeri în Israel. Ce urmează? Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Netanyahu, la DC News

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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Captură de ecran din 2026-10-29 la 14.13.25
Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, va fi într-un interviu pe DC News, cu Bogdan Chirieac și Val Vâlcu.

Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, este invitatul zilei la DC News, cu Bogdan Chirieac și Val Vâlcu.

Ce urmează în Israel după alegeri? Cum se vede situația politică din apropierea premierului Benjamin Netanyahu și ce perspective se conturează pentru perioada următoare?

Bogdan Chirieac și Val Vâlcu discută cu dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian, un apropiat al României și un invitat foarte apreciat de publicul DC News.

Cu o legătură puternică cu țara noastră și apreciat pentru sprijinul oferit românilor, dr. Herman Berkovits revine la DC News pentru un dialog despre Israel după scrutin, viitorul politic al lui Netanyahu și relațiile dintre cele două țări.

Urmăriți interviul pe DC News și DC News TV joi, la ora 17.00!

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