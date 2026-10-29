Update: Primarul Moldovan s-a sucit cu Haloweenul de pe Lacul Morii. Momentan

Paul Moldovan

După ce am scris un editorial despre West Side Hallo Fest, ne sună cititorii să ne întrebe dacă se mai ține acest festival. Între timp, Primăria Sectorului 6 a anunțat că, din cauza vremii nefavorabile din acest weekend, West Side Hallo Fest va fi mutat în weekendul 6–8 noiembrie.

Update - Anunțul Primăriei Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 a transmis că, din cauza vremii nefavorabile, West Side Hallo Fest nu va mai avea loc în acest weekend 31 octombrie - 1 noiembrie, fiind mutat în weekendul 6–8 noiembrie.

"Ploaia schimbă data. Noi păstrăm magia! Mutăm West Side Hallo Fest în weekendul 6–8 noiembrie.

Locația rămâne aceeași. Ploile au afectat terenul, iar condițiile meteo nefavorabile nu ne permit să desfășurăm festivalul în condiții bune.

Vrem să vă bucurați de fiecare zi, de la primul pas în locație până la ultima atracție.

De aceea, am luat decizia să îl amânăm cu o săptămână.

Andra, Vama, Lupii lui Calancea, Zdob și Zdub și Cuibul vor fi alături de noi. Știm că v-ați făcut planuri și că cei mici numără zilele până se costumează în personajele preferate. Ne pare rău pentru schimbare și vă mulțumim pentru înțelegere! Biletele vândute rămân valabile. Costumele rămân pregătite.

Ne vedem pe 6–8 noiembrie la West Side Hallo Fest!", a transmis Primăria Sectorului 6, pe o rețea socială.

Articolul inițial

60 de lei ca să te plouă la Halloween? Domnule primar Paul Moldovan, bălțile intră în prețul biletului?

Am scris despre prețul pe care Primăria Sectorului 6 îl pune între copii și o petrecere de Halloween. Acum, peste problema biletelor vine și prognoza: Ploaie și frig. Domnule primar, pentru vremea asta aveți și o ofertă pentru familii sau rămânem la 60 de lei de persoană, indiferent de condiții?

La West Side Hallo Fest, organizat la baza Digului Lacului Morii, intrarea de sâmbătă costă 60 de lei. Doi părinți care vin cu un copil sub 14 ani, pentru care accesul este gratuit, plătesc 120 de lei doar ca să intre. Ce cumpără înăuntru se achită separat.

Am explicat deja de ce mi se pare exagerată această taxă pentru un eveniment prezentat drept o sărbătoare pentru comunitate. Unele familii își permit. Altele fac socoteli înainte să-i promită copilului o fotografie lângă un decor. Iar altele renunță de la început.

Acum, și părinții care au făcut efortul să cumpere bilete trebuie să se uite cu îngrijorare la vreme.

Prognoza consultată joi, 29 octombrie, indică pentru sâmbătă, 31 octombrie, ploaie toată ziua, cu o temperatură maximă de aproximativ 11 grade. Nu înseamnă că va ploua fără oprire și nici că prognoza nu se mai poate schimba. Înseamnă că organizatorii au un motiv cât se poate de serios să explice ce condiții îi așteaptă pe oameni.

De altfel, pentru că toată săptămâna a plouat în București, este plin de bălți și mocirlă peste tot, cu atât mai mult la baza digului Lacului Morii.

Terenul nu se usucă la comandă. Iar după zile ploioase, întrebarea este simplă: Pe unde vor merge copiii și părinții? Sau trebuie să ne pregătim de Halloween cu pelerină, cizme și speranța că rezistă copilul până simțim că ne-am scos banii de bilet? Și apoi mergem cu copilul direct la doctor sau cel puțin la farmacie.

Prețul rămâne intact?

Să ne imaginăm o familie care a plătit deja intrarea. Copilul așteaptă de câteva zile să se costumeze. Ajung acolo, începe ploaia, încălțămintea se udă, celui mic îi este frig și cere acasă.

Ce le spuneți acestor oameni? Că trebuiau să consulte prognoza înainte să cumpere biletele? Că este toamnă și trebuiau să știe?

Păi și organizatorii știau că este toamnă. Știau și unde fac festivalul. Tocmai de aceea, un eveniment cu bilet trebuie pregătit și pentru condiții mai puțin fotogenice decât cele din afiș.

Nu poate fi totul responsabilitatea părintelui: El să plătească, el să echipeze copilul pentru ploaie, el să accepte eventualele restrângeri ale programului și tot el să plece cu banii dați dacă experiența se termină după douăzeci de minute.

Pe pagina de vânzare este afișată și mențiunea că organizatorul nu permite returul biletelor. Bun. Dar care este soluția oferită publicului dacă vremea afectează serios desfășurarea evenimentului?

Domnule primar interimar Paul Moldovan de la PNL, încercați și o reducere. Nu doar încasări

Vineri se poate intra gratuit. Așadar, gratuitatea există în organizarea acestui festival. De ce nu ar putea fi luată în calcul și pentru sâmbătă, dacă vremea și condițiile din teren reduc semnificativ ceea ce pot face vizitatorii?

Iar pentru cei care au plătit deja, de ce să nu existe o restituire corespunzătoare, posibilitatea de a veni în altă zi sau o altă variantă clară, anunțată din timp?

Dacă terenul nu permite desfășurarea evenimentului în condiții decente, discuția trebuie să fie despre reprogramare. Dacă festivalul poate continua, dar cu o ofertă redusă, atunci și prețul merită reconsiderat. Accesul gratuit nu rezolvă problemele terenului, dar nici biletul de 60 de lei nu le face să dispară.

Nu vă cere nimeni, domnule Paul Moldovan, să dați o dispoziție prin care să iasă soarele. Vă cerem să explicați ce faceți când plouă. Și să arătați că vă puteți adapta și în avantajul oamenilor care plătesc.

Până atunci, ar fi mai utile niște imagini actuale cu traseele și zonele de adăpost decât încă o invitație entuziastă la distracție.

Am criticat prețul și înainte să apară problema vremii. Ploaia nu inventează această nemulțumire. Doar face întrebarea mai apăsătoare: Pentru ce anume cerem unei familii 120 de lei la poartă?

De Halloween, copiii ar trebui să plece acasă povestind de ce s-au speriat. Părinții n-ar trebui să plece întrebându-se de ce au plătit.