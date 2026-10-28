Toni Neacșu intervine în disputa "avocatului obligatoriu": Proiectul nu trebuie retras. Are trei părți care trebuie revizuite, nu abandonate

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Toni Neacșu susține că proiectul de lege care extinde activitățile avocaților nu ar trebui retras de la Senat.

Toni Neacșu intervine în disputa "avocatului obligatoriu" și susține că proiectul de lege nu ar trebui retras, dar admite faptul că sunt necesare câteva revizuiri.

Reacția sa vine după ce atât Confederaţia Patronală Concordia, cât și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), dar și Romanian Business Leaders (RBL), au cerut Senatului să respingă propunerea legislativă B563/2026. Contabilii au acuzat o "tentativă de instituire a unui monopol profesional prin modificarea Legii avocaturii și a Codului civil", în timp ce Confederația Patronală Concordia a cerut retragerea proiectului și o consultare reală cu mediul de business, profesiile afectate și societatea civilă.

Avocatul Toni Neacșu, invitat la o dezbatere în Parlament

"Am fost invitat mâine într-o dezbatere în Parlament pe marginea propunerii legislative 563/2026, acel proiect de lege privind modificarea legii avocaturii care parțial a scandalizat, parțial a polarizat profesiile juridice și le-a înverșunat una împotriva alteia. Din păcate nu voi putea să o onorez.

Cred însă că proiectul nu trebuie retras. Am scris-o în semnalul Sovereign Institute, „Cine are voie să-ți scrie contractul?” și o repet, pentru că în scandalul din jurul lui s-a pierdut esențialul. Dimpotrivă, s-a interpretat, inclusiv printre parlamentari, că am desființat proiectul, cu tot ce are el.

Proiectul are părți bune, de care profesia are nevoie de ani buni: secretul profesional extins la comunicările digitale, accesul avocatului cu dispozitive electronice în instanțe și penitenciare, întărirea rolului împuternicirii avocațiale. Acestea trebuie să treacă", a scris Toni Neacșu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ce ar trebui revizuit, potrivit lui Toni Neacșu

Totodată, avocatul Toni Neacșu spune că proiectul de lege în cauză are și părți care ar trebui revizuite, explicând care sunt acestea, în opinia sa.

"Are și trei părți care trebuie revizuite, nu abandonate: regula din Codul civil după care orice contract „se întocmește de avocat”, prea largă ca să fie aplicabilă, apoi avocatul obligatoriu la divorțul cu copii, pe care CCR l-a respins deja de două ori și dacă nu e suportat de stat mai mult încurcă ori lista deschisă de activități rezervate exclusiv avocatului, cu efect penal automat. Toate se pot îngusta în comisie. Bineînțeles, și o atenție sporită în a nu se umbla la activitățile recunoscute deja altor profesii juridice, inclusiv partajarea lor.

Și mai e ceva ce criticii proiectului ignoră: avocatura ilegală a luat, în doi ani, o dimensiune pe care legea din 1995 n-avea cum s-o prevadă. Platforme care generează contracte și „consultanță juridică” cu inteligență artificială, consultanți care scriu cereri de chemare în judecată pe bandă. Lipsa reglementării nu îl apără pe cetățean de avocați; îl lasă singur în fața oricui are un abonament la Claude sau ChatGBT.

Deci amendare, modificare, îmbunătățire, rafinarea soluțiilor, nu respingere: rezervă de atribuții restrânsă la ce chiar cere un avocat, consultanța și reprezentarea, cu răspundere clară pentru platformele automatizate; fară modificarea Codul civil, fară divorțul cu avocat obligatoriu la notar și, mai ales, cu o evaluare serioasă de proporționalitate, cerută oricum de lege", a mai scris Toni Neacșu.

Precizăm că proiectul legislativ reclamat propune ca contractele care necesită forma scrisă să fie întocmite exclusiv de avocați. Acesta vizează actualizarea sferei activităților avocațiale, delimitarea consultanței juridice de informarea generală și adaptarea protecției secretului profesional la mediul digital. Precizăm că Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a respins mare parte din probleme reclamate de RBL, CECCAR și Concordia.