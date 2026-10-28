Primarul orașului Slănic Moldova, Benone Moraru, reținut pentru luare de mită. A fost prins în flagrant când ar fi primit 6.000 de euro / Video

Captură Facebook DNA - Primarul orașului Slănic Moldova, reținut pentru luare de mită

Procurorii anticorupție l-au reținut pentru 24 de ore, începând cu 27 octombrie, pe Benone Moraru, primar al orașului Slănic Moldova (PSD), județul Bacău, sub suspiciunea de luare de mită.

Primarul Benone Moraru va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ce îl acuză procurorii DNA pe primarul Benone Moraru

„În contextul încheierii în cursul anului 2025 a unui contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei între Primăria orașului Slănic-Moldova și o societate comercială, având ca obiect „Intervenție în primă urgență – Refacere capacitate alimentare cu apă potabilă din dren la nivelul orașului Slănic-Moldova, județul Bacău”, inculpatul Moraru Benone, în calitate de primar, ar fi primit la data de 23 iulie 2026 de la reprezentantul societății respective, cu titlu de mită, suma de 15.000 de euro reprezentând o primă tranșă de bani în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de primărie.

Apoi, pe data de 27 octombrie 2026, inculpatul Moraru Benone a primit de la aceeași persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranșă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv, împrejurare în care procurorii anticorupție au constatat infracțiunea flagrantă”, susțin anchetatorii.

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Cine este Benone Moraru

Benone Moraru a candidat din partea Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile locale din luna iunie 2024. El a câștigat funcția de primar al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, cu 866 de voturi, reprezentând 39,82% din voturile valabil exprimate, conform rezultatelor publicate la nivel local. Înainte de candidatura la primărie, acesta era prezentat în presa locală drept tehnician de foraj sonde.