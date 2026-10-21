Adevărata problemă în școlile din România, după atacul adolescentului de 13 ani. Mihai Untaru: Avem de-a face cu o inteligență deosebită. E un caz excepție

Imagini cu atacul de la școala din Bistrița. FOTO: colaj capturi YouTube

Atacul cu cuțitul dintr-o școală din Bistrița, în care un elev de 13 ani a vizat mai mulți copii, readuce în prim-plan violența din școli, bullying-ul și radicalizarea minorilor. În timp ce autoritățile anunță măsuri, alte cazuri de agresiune ridică o întrebare esențială: cine îi protejează pe elevi și de ce reacționăm abia după ce se întâmplă tragedii?

Un elev din Bistrița, de 13 ani, crescut în Spania în primii ani de viață, a atacat cu cuțitul la întâmplare, în școală. S-a ”deghizat” în baia școlii cu o cască, o cagulă și mănuși. Avea la el și un briceag. Bunicul spune că-l adusese la școală și nu a observat nimic suspect în comportamentul lui. Un tânăr liniștit, bun la învățătură. Nici părinții nu găsiseră semnale care să-i îngrijoreze.

”Doar” bullying-ul, pe care-l semnaleseră școlii, spune familia. Ce a făcut școala pentru elev? Nici măcar nu se vorbește despre asta. Un copil liniștit, bun la învățătură, victima altor copii, este o țintă facilă pentru o rețea care își întinde tentaculele extremiste în Europa. Copilul de 13 ani, până ieri un copil bun, nu a devenit peste noapte agresor. A erupt. Și se mai ridică întrebarea, dacă-i dăm crezare bunicului, unde a avut băiatul recuzita?

Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă și expert criminalist din România, a atras atenția, într-o analiză pentru DCNews, că vorbim despre un caz extrem de complex, de un copil extrem de inteligent, care a acționat ca o bombă cu ceas, atacând la față și fiind conștient de răspunderea penală limitată.

”Avea note foarte bune, o percepție deosebită, o aplecare spre extremă dreapta maximală. E un tip inteligent, deosebit. Doar că el se vede sus, pe un soclu hedonist, pe un soclu de extremă dreapta masivă. S-a vehiculat ideea unui plan, și-a afișat o scenografie. Toți interpretează că este conștient că nu este responsabil penal, în condițiile în care chiar știe valoarea penală a activităților lui. E un copil inteligent cu activități extrem de antisociale. Avem de-a face cu o inteligență și cu un plan ascuns, bine acoperit de o cortină și de o perdea de normalitate. Știa care sunt rezultatele acțiunilor. Familia are cea mai mare responsabilitate și vină”.

Întrebat dacă putem interpreta că e un copil care a acționat singuratic sau a fost coordonat, expertul criminalist ne-a spus:

Trebuie văzut în telefonul lui ce a accesat în ultima perioadă, care era sfera de căutări. Copilul nu e un copil rău, în sensul de slab dotat mental. Totul a fost foarte bine planificat, e un caz excepție, pune multe teme de întrebare și pentru sistemul școlar, e ceva mai deosebit. Atacul cu cuțitul la nivel feței, al gâtului, e tentativă de omor curată, la care se adaugă faptul că nu are niciun sentiment de părere de rău”.

Anchetatorii anchetează fapta: un elev a atacat cu cuțitul în sala de clasă. Acestea sunt atribuțiile lor. Adrian Briciu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, a declarat că elevul a acționat premeditat, a venit de acasă cu recuzita, s-a echipat în baia școlii și s-a îndreptat spre sala de clasă pentru a ataca un elev de 12 ani, pe care-l numea ”indian”, ”probabil din cauza culorii pielii”. A bătut la ușă, a atacat profesoara care a deschis ușa. Un elev a mers lângă profesoară, timp în care băiatul agresor s-a îndreptat spre cel vizat, apărat de un coleg, rănit și el.

Pe un cont de TikTok atribuit elevului de 13 ani au fost descoperite mesaje violente și extremiste.

În urma acestor informații, mai pare acest caz un simplu caz al unui elev extremist?

Și se mai ridică o problemă, pe lângă bullying-ul din școli, cine apără elevii în școli? Cu toții vedem paznicul de la poartă, cel cu cheia. El este cel care apără sutele de elevi? Acel om, de multe ori ieșit la pensie, sau pe aproape, care abia mai are putere pentru el? Profesorii, pentru că deschid ușa?

Situația din Bistrița ridică multe semne de întrebare și vedem știrile ce au urmat după acest caz: nu este singular, așa cum am fi crezut, doar că, până la momentul atacului cu cuțitul, nu a băgat nimeni în seamă ”micile violențe”, ”micile derapaje” din școli.

Astăzi, a fost emis chiar ordin de protecție pentru un elev amenințat cu moartea de un altul. Premierul Luca Niculescu a anunțat un ”plan de acțiune pentru a combate violența în școli”. Sindicaliștii din educație fac apel că au nevoie de ”măsuri urgente” pentru a proteja copiii (de copii!) și profesorii. Ministrul Justiției ne spune că ”trebuie să abordăm problema” accesului tinerilor la rețele sociale. Un politician se ceartă cu altul că o lege este blocată în vreun sertar parlamentar. Oare toți au aflat astăzi că există violență în școli?

Cu câte zile înainte, în Slovacia, un altul, aproape de-o vârstă - 14 ani, a amenințat cu moartea mai mulți minori. Le-a spus că se gândește în fiecare zi la asta.

Cu două zile înainte, în România, în Călărași, un elev de 15 ani era și el agresat. Atât de agresat, încât a ajuns la spital. Celălalt elev avea asupra sa spray lacrimogen și baston telescopic. În școală!

Exemplele pot continua și nu, nu avem o concluzie, când fiecare sistem din țara noastră pare bolnav și nu ne dăm seama dacă are sau nu tratament pe termen lung.