Călin Georgescu poate scăpa de arestul preventiv. Se aşteaptă decizia Curţii de Apel

Imagine cu Călin Georgescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Călin Georgescu poate pleca din arestul central al Poliţiei Capitalei miercuri, 28 octombrie. Curtea de Apel este aşteptată să vină cu o decizie la contestaţia depusă de DIICOT.

Miercuri noaptea, la ora 23:59, expiră mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile emise de Curtea de Apel Bucureşti pe numele lui Călin Georgescu şi a omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Curtea de Apel ar trebui să stabilească miercuri termenul pentru judecarea contestaţiei depuse de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti, care a respins prelungirea arestului preventiv.

Curtea de Apel Bucufeşti aşteaptă de la Tribunalul Bucureşti motivarea deciziei magistratului Claudiu Corobană. Pentru că este vorba despre o cauză de urgenţă, iar soluţia definitivă trebuie emisă până la ora 23:59, indiferent de termenul pe care îl va stabili sistemul automat al Curţii de Apel, acesta va fi preschimbat şi stabilit pentru ziua de miercuri.

Ulterior, cei doi inculpaţi vor fi aduşi sub escortă la Curtea de Apel, iar procesul va începe. Doi judecători vor asculta pledoariile avocaţilor apărării, procurorilor DIICOT, dar şi pe cele ale lui Călin Georgescu şi Ionel Rusen.

Ce decizii pot fi luate

Soluţia Curţii de Apel poate varia. Astfel, pe masă sunt atât prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile, aşa cum cere DIICOT, lăsarea în libertate, plasarea sub control judiciar în libertate, dar şi plasarea în arest la domiciliu.

Amintim că Tribunalul Bucureşti a decis să respingă propunerea prelungirii arestului preventiv şi a transmis că soluţia în cazul lui Călin Georgescu este plasarea sub control judiciar.

De ce este acuzat Călin Georgescu

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii, scrie Agerpres.