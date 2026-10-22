CCR admite sesizarea trimisă de Grindeanu privind un posibil conflict juridic între Guvern și Parlament referitor la programul SAFE/ Tudorel Toader explică pentru DCNews decizia - Update

CCR a luat o decizie în cazul sesizării lui Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament declanșat prin emiterea OUG referitoare la Programul SAFE.

UPDATE: DCNews l-a contactat pe fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, pentru afla dacă decizia CCR afectează și Programul SAFE.

Iată ce ne-a spus acesta: „Când CCR dezleagă, se pronunță cu privire la un conflict sau cu privire la o lege și constată neconstituționalitatea unei legi, fie în sens non-formal - că e emisă de Parlament, fie în sens material, că este cu aceeași putere că este lege, ordonanță de urgență a Guvernului. Când pronunță conflictele, soluționează conflictele, CCR arată dacă a existat conflict sau nu, care anume fapt l-a generat, ce se întâmplă pe viitor pentru a nu se repeta astfel de consecințe și ce se întâmplă cu efectele pe care eventual legea le-a produs între timp. Să vedem motivarea Curții și cel mai probabil se va referi și la aceste efecte. Pe de altă parte, e greu să acceptăm într-un stat de drept că o lege se constată ca fiind neconstituțională și acceptăm efectele juridice pe care ea le-a produs sau le produce”, a declarat Tudorel Toader pentru DCNews.

UPDATE: Avocatul Toni Neacșu a explicat că decizia de astăzi a CCR nu va afecta cu nimic contractele alocate prin programul SAFE.

„Ordonanța SAFE nu e legea SAFE. Am tot spus-o. Nu se va întâmpla nimic, contractele sunt semnate în baza altei legislații. E prima oară când CCR constată un conflict juridic încheiat, care și-a produs efectele de mult.

În această procedură, CCR nu constată neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe, ci doar indică ce trebuie făcut pentru a înlătura un conflict între 2 autorități publice. Se va întâmpla doar ce spune CCR în hotărâre că trebuie făcut, deși cred că mai degrabă nimic, pentru că acel conflict juridic de natură constituţională oricum nu mai există. Decizia CCR confirmă altceva: Guvernul Bolojan încă din prima zi de interimat, 5 mai, a acționat neconstituțional, încălcându-și flagrant limitele competențelor. Ceea ce a făcut permanent după aceea, până la învestirea Guvernului Niculescu”, a scris Toni Neacșu, într-o postare pe Facebook.

UPDATE: CCR a admis, joi, sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament declanşat prin emiterea Ordonanţei de urgenţă referitoare la Programul SAFE.

Știre inițială

Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern și să stabilească o conduită de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale.

'Conflictul juridic de natură constituțională este generat de două conduite neconstituționale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată; reglementarea prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluții legislative care se aflau deja în procedură parlamentară - în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a ședințelor plenului la Camera Deputaților și, respectiv, la Senat - transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituțional și prin nesocotirea, în același timp, a obligației de loialitate constituțională față de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a țării', se susține în sesizare.

Conform acesteia, din analiza cronologiei procedurale și din conținutul actelor normative implicate, reiese că Guvernul a procedat la extinderea 'substanțială' a proiectului inițial al ordonanței de urgență a Guvernului în dimineața zilei de 5 mai, ziua dezbaterii și votării moțiunii de cenzură, prin adăugarea a 12 articole noi.

'Expunerea de motive a legii de aprobare recunoaște explicit că 'Completările aduse în ședința de Guvern Ordonanței de urgență au fost motivate de importanța și urgența reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului'. Concluziv, prin conduita sa, Guvernul nu doar că intervine într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci anticipează și substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului și afectând echilibrul constituțional dintre puterile statului, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție', apreciază președintele Camerei Deputaților, precizează Agerpres.