ÎCCJ, decizie importantă pentru românii cu credite. Schimbă rambursarea anticipată

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Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a tranșat o problemă care a generat practici diferite în instanțele din România: plata dobânzilor aferente perioadei rămase dintr-un credit rambursat anticipat.

O decizia a Înaltei Curți de Casație și Justiție vine să desființeze practica băncilor de a cere mai mulți bani în momentul în care este rambursată întreaga sumă.

Decizia ÎCCJ vine într-un dosar în care un împrumutat nu și-a mai putut plăti ratele. Instituția - indiferent că vorbim despre o bancă sau de un IFN, conform legii, a cerut achitarea întregii sume înainte de termen. A impus, astfel, celui împrumutat să se abată de la graficul de rambursare și să-și achite anticipat datoria rămasă, ca sancțiune pentru întârzierea la plata ratelor.

Înalta Curte de Casație Justiție, conform minutei, în ședința din 26 octombrie 2026, a luat astfel o decizie într-un proces ce avea ca obiect un credit de nevoi personale.

Banca a cerut să-i fie plătite și dobânzile, conform graficului, deși plata sumei împrumutate era făcută anticipat

Când instituția - bancă sau IFN- a impus achitarea anticipată a creditului, a inclus și suma de 35.128,80 de lei, echivalentă dobânzilor aferente perioadei rămase până la termenul inițial stabilit în contract pentru plată. Debitorul a vrut să-și plătească anticipat creditul, dar nu și dobânda care ar fi rămas până la rambursarea conform graficului inițial. Astfel că a contestat executarea. Încă din prima instanță, i s-a dat dreptate parțial, fiind anulată plata sumelor echivalente dobânzilor. În apel, s-a constatat că există o practică neunitară la nivel național cu privire la rambursarea anticipată a creditelor. Astfel că instanța de apel a cerut clarificări la ÎCCJ.

Decizia ÎCCJ care se va aplica unitar

Înalta Curte a decis, prin urmare, că nu este corectă solicitarea plății dobânzilor aferente termenului stabilit inițial, în condițiile în care împrumutatul achită anticipat creditul. Astfel, banca sau IFN-ul pot cere numai restul rămas din suma împrumutată efectiv și dobânzile ajunse la scadență. Dacă s-ar proceda altfel, nu ar fi respectată legislația care protejează consumatorii.

Decizia ÎCCJ poate fi folosită ca precedent pentru viitor. Persoanele care au achitat deja dobânzile rămase, în momentul rambursării anticipate nu mai pot interveni asupra acestora. Hotărârea devine obligatorie odată publicată în Monitorul Oficial.