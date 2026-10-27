Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei. Cristian Păun cere o modificare urgentă

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Profesorul Cristian Păun cere modificarea formulei de indexare a tichetelor de masă, astfel încât valoarea acestora să crească de la 45 la 50 de lei, sau eliminarea CASS pentru bonurile de masă.

Profesorul universitar de economie Cristian Păun, în contextul prezentării unui studiu realizat de Academia de Studii Economice (ASE) privind impactul socio-economic al biletelor de valoare, a punctat că valoarea tichetelor de masă ar trebui să fie de 50 de lei, prin corectarea formulelor de indexare, sau menținută la 45 de lei, dar cu eliminarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.

”Studiul nostru arată clar că indexarea corectă ar fi, în momentul de faţă, cu rata inflaţiei, 50 lei de la 45. Şi, eventual, putem să discutăm ca această indexare să nu se întâmple. Dacă dăm înapoi contribuţia la sănătate într-o primă fază, adică facem zero contribuţia la sănătate, putem să obţinem acei 4,50 lei, putem să îi obţinem nu din creşterea valorii, ci pur şi simplu din faptul că renunţăm la contribuţia la sănătate pe aceste tichete şi atunci nu mărim valoarea, dar măcar scoatem contribuţia la sănătate din aşa ceva. Sunt diferite moduri în care poţi să creşti, într-adevăr, puterea de cumpărare”, a explicat Cristian Păun.

Modificarea pe care Ministerul trebuie să o facă urgent

Profesorul de economie a afirmat, conform Agerpres, că ”principala problemă e legată de formula de indexare a valorii acestor tichete de masă, pentru că, în momentul de faţă, valoarea tichetelor de masă este ajustată în funcţie de un indice care compară ritmul de creştere al preţurilor din perioada curentă cu ritmul de creştere a preţurilor din perioada anterioară, ceea ce nu-i corect. Adică, dacă preţurile au crescut în ambele perioade, dar în perioada curentă mai puţin decât în perioada anterioară, valoarea tichetelor ar trebui să scadă, ceea ce nu e în regulă. Cu alte cuvinte, urgent, ministerul ar trebui să modifice această formulă şi să pună ceea ce e corect, adică indicele cu care a crescut preţul efectiv de la o perioadă la alta. Asta ar trebui să fie clar corectată”.

Potrivit studiului ASE, mecanismul legal de indexare aplicat în septembrie 2026 nu a produs nicio majorare a valorii tichetelor de masă, deşi preţurile alimentelor au crescut cu 7,75% într-un an. Acesta propune modificarea formulei de indexare prin raportarea la evoluţia efectivă a preţurilor alimentelor şi introducerea unei componente care să ţină cont de dinamica reală a veniturilor salariale, calculată pe o perioadă de trei ani.

În scenariul principal analizat, valoarea tichetului de masă ar creşte de la 45 de lei la 50,05 lei pe zi, ceea ce ar putea genera anual o valoare adăugată brută suplimentară de aproximativ 2,4 miliarde de lei şi ar putea susţine echivalentul a 18.100 de locuri de muncă în plus. Într-un al doilea scenariu, valoarea tichetului ar ajunge la 50,54 lei pe zi, iar impactul suplimentar estimat ar fi de aproximativ 2,6 miliarde de lei şi 19.800 de locuri de muncă echivalente.

Cristian Păun a explicat că ”în toate aceste tichete de valoare, problema o reprezintă impozitarea, pentru că regimul fiscal de astăzi este destul de împovărător pe aceste instrumente şi ele îşi pierd din semnificaţie, din rolul pe care îl au, de a fi instrumente de politică publică, nu de politică fiscală. Ele trebuie să servească mai degrabă ca instrumente de politică publică şi noi, când le evaluăm prin efectul pe care îl au le evaluăm prin efectul pe care îl au în domeniile ţintite de aceste instrumente”.

Dublă taxare pentru bonurile de masă: și când se acordă, și când se cheltuiesc

Acesta a susţinut că tichetele sunt supuse impozitării la acordare, în timp ce bunurile şi serviciile achiziţionate cu ajutorul lor sunt, la rândul lor, supuse taxării, motiv pentru care consideră necesară revizuirea regimului fiscal: ”Nu are sens să le încărcăm şi de TVA, şi de impozit pe profitul la destinaţie, să le încărcăm apoi de impozite şi în momentul în care ele se acordă, pentru că, în felul ăsta, noi, cumva avem un regim de dublă taxare, şi când se acordă, şi când se cheltuiesc. Haideţi să cădem de acord că ele ar trebui impozitate doar o dată. În general, atunci când se cheltuiesc şi când se acordă, să nu le mai impozităm”.