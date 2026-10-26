Nazare, față în față cu propria „moștenire”. Elena Cristian: „Ar trebui cerută ministrului Finanțelor o situație la zi”

Elena Cristian, analist DC Business

Elena Cristian, analist DC Business, a comentat declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora taxele nu vor crește în anul 2027.

Elena Cristian a avut o intervenție, prin videoconferință, la România TV, la emisiunea moderată de Violeta Romanescu, unde a precizat că situația economică a României trebuie să fie pusă la dispoziție de fostul ministru al Finanțelor, care și-a păstrat postul și în actualul Guvern, Alexandru Nazare.

„Povestea grelei moșteniri se poate rezolva repede pentru că fostul ministru al Finanțelor este și actualul ministru al Finanțelor. Ar trebui întrebat fostul ministru al Finanțelor, iar noul ministru al Finanțelor să afle de la fostul ministru. Nici nu cred că ar trebui pierdut timpul, ci ar trebui cerută ministrului Finanțelor o situație la zi, iar cu aceasta să se meargă în continuarea”, a precizat Elena Cristian.

Elena Cristian: „Mai există loc de mărit taxele?”

Analistul DC Business a comentat declarațiile lui Sorin Grindeanu, privitoare la reforma administrativ-teritorială și a precizat că acest lucru necesită o modificare legislativă. În plus, Elena Cristian a arătat că românii au ajuns la limita suportabilității în ceea ce privește taxele și impozitele și nu mai pot fi împovărați cu noi creșteri.

„Povestea asta cu administrația și cu reforma am auzit-o de foarte multe ori. Trebuie să avem o legislație foarte clară, trebuie să vedem ce înseamnă reformă, pentru că în Guvernul Bolojan, reformă însemna, de fapt, tăieri. Reformă nu înseamnă asta! Nu îți trebuie foarte multe cunoștințe în economie ca să înțelegi că reformă nu echivalează cu tăieri, reduceri și taxe mai mari.

L-am auzit pe ministrul Finanțelor când spunea că nu-și dorește să majoreze taxele la anul, dar trebuie să vină bani de undeva. De unde să vină bani? Haideți să pornim economia, să creștem colectarea, să facem eficientizare. Ca să mărești taxele este cel mai ușor, dar se mai poate? Mai există loc de mărit taxele?”, a întrebat retoric Elena Cristian.

„Nu cred că sunt foarte mulți români care au, cum spunea doamna Cristela, banii pe un an deoparte și care se plătesc pe ei întâi, conform regulilor de educație financiară, iar apoi își plătesc facturile”, a mai adăugat analistul DC Business.