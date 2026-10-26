FNGCIMM lansează un instrument financiar de aproape 495 de milioane de lei pentru finanțarea economiei sociale”, cofinanțat din partea Fondului Social European Plus (FSE+) și din contribuții de la Bugetul de stat

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Băncile, instituțiile financiare nebancare, cooperativele de credit care finanțează economia socială pot participa la implementarea unui mecanism care combină garanțiile de portofoliu cu granturi, pentru a facilita creditarea întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a lansat apelul pentru selectarea intermediarilor financiari care vor implementa instrumentul dedicat întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție, finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027, dedicat operațiunii finanțate pentru Obiectivului de politică 4 – „O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”, Prioritatea 4 – „Antreprenoriat și economie socială”, Obiectivul specific ESO4.1. - „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”, Acțiunea 4.a.3 - „Sprijin acordat sectorului de economie socială pentru dezvoltare/inovare/scalare/extindere de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție.”

Alocarea totală este de 494,86 milioane de lei, din care aproximativ 398,23 milioane de lei reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul Social European Plus.

Cum funcționează mecanismul?

Instrumentul combină o garanție de portofoliu plafonată cu sprijin nerambursabil, într-o singură operațiune financiară. Garanția poate acoperi până la 80% din valoarea fiecărui credit eligibil, în limita unui plafon de garantare la nivel de portofoliu de maximum 30%. Valoarea pierderilor acoperite din Fondul Specific aferent instrumentului financiar este plafonată la maximum 24% din dimensiunea portofoliului.

Valoarea maximă a creditului garantat este echivalentul în lei a 500.000 de euro.

Componenta de grant poate include subvenționarea dobânzii, rabat de capital condiționat de atingerea indicatorilor de impact social și de ocupare, precum și sprijin pentru asistență tehnică.

Ce oportunități oferă instituțiilor financiare?

Participarea la instrument poate facilita extinderea portofoliilor de credite către economia socială și diversificarea bazei de clienți. Garanția contribuie la partajarea unei părți din riscul de credit, în condițiile programului, în timp ce componenta de grant poate îmbunătăți accesibilitatea finanțării pentru beneficiarii eligibili.

Creditele pot fi acordate pentru investiții, cu o durată de până la 120 de luni, sau pentru capital de lucru, cu o durată de până la 36 de luni.

Mecanismul nu elimină necesitatea analizei de credit. Instituțiile financiare evaluează solicitările potrivit propriilor norme de creditare și condițiilor programului, iar finanțările sunt acordate numai dacă sunt îndeplinite cerințele aplicabile.

Cum pot participa băncile și ceilalți intermediari?

Apelul se adresează instituțiilor financiare publice sau private care îndeplinesc condițiile de autorizare și eligibilitate prevăzute de FNGCIMM.

Cererile de exprimare a interesului se transmit la adresa peo@fngcimm.ro, până la 16 noiembrie 2026, ora 10:00, potrivit calendarului anunțat. Documentația și eventualele actualizări ale apelului trebuie verificate pe pagina oficială PEO a FNGCIMM.

Pentru înțelegerea mecanismului și a fluxului de finanțare, instituțiile interesate pot consulta Ghidul PEO, care descrie rolurile participanților, caracteristicile garanției, componenta de grant și etapele de accesare.

Prin acest instrument, FNGCIMM urmărește să mobilizeze finanțarea privată în sprijinul economiei sociale, oferind intermediarilor financiari posibilitatea de a contribui la dezvoltarea unor întreprinderi sustenabile și la crearea de locuri de muncă.