Decizia ÎCCJ pentru românii cu credite: Băncile nu pot cere dobânzi pentru toată perioada rămasă din contract în momentul scadenței anticipate

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Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat definitiv, luni, un conflict major între bănci și clienți privind costurile creditelor întrerupte forțat.

Înalta Curte de Casație și Justiție a punctat cât trebuie să plătească un consumator, în momentul în care banca declară scadența anticipată a creditului său. Conform instanței supreme, clientul datorează doar dobânda acumulată până în momentul declarării scadenței anticipate.

Banca nu îi poate solicita și dobânzile care s-ar fi calculat de atunci până la finalul inițial al contractului.

Românii cu credite, protejați de o decizie a ÎCCJ. Ce se întâmplă cu dobânzile după scadența anticipată

”Înalta Curte de Casație și Justiție clarifică întinderea obligațiilor de plată ale consumatorilor în cazul declarării scadenței anticipate a creditelor Prin decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea Tribunalului Timiș – Secția a II-a Civilă și a statuat că, în interpretarea sintagmei „datoria exigibilă” din cuprinsul art. 38 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2023, cu modificările ulterioare, „datoria exigibilă” include dobânda remuneratorie scadentă până la momentul declarării scadenței anticipate, nu și dobânda remuneratorie calculată de la data scadenței anticipate și până la finalul perioadei contractuale.

Înalta Curte a reținut că această semnificație a sintagmei derivă atât din aplicarea metodei interpretării sistematice a art. 38 din O.U.G. nr. 50/2010, cât și din analiza scopului adoptării actului normativ, care a fost acela de a oferi un nivel sporit de protecție consumatorilor din contractele de credit.

Din această perspectivă, includerea în sintagma „datoria exigibilă” a tuturor costurilor contractului de credit, aferente întregii perioade contractuale, deși consumatorul nu mai beneficiază de termenul de restituire convenit, ar contraveni finalității normei interpretate – aceea de a recunoaște consumatorului-debitor drepturile reglementate la nivel european și chiar de a-i oferi, la nivel național, o protecție sporită.

Hotărârea oferă un reper de interpretare unitară a legii, contribuind la creșterea previzibilității și a securității juridice în raporturile dintre consumatori și instituțiile creditoare. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”, potrivit unui comunicat transmis de ÎCCJ, remis DC News.

Decizia vizează cazurile în care banca declară scadența anticipată a unui credit, de regulă în contextul neplății ratelor. Astfel, creditorul cere rambursarea anticipată a datoriei, fără ca împrumutatul să mai beneficieze de calendarul inițial de plată.

Conform interpretării prezentate în comunicatul Înaltei Curți de Casație și Justiție, există o distincție clară între dobânda deja acumulată și cea aferentă perioadei viitoare.

Dobânda acumulată până la declararea scadenței anticipate: intră în datoria exigibilă și poate fi solicitată.

Dobânda remuneratorie aferentă perioadei dintre scadența anticipată și finalul inițial al contractului: nu intră în această datorie, potrivit interpretării ÎCCJ.