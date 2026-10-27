Valoarea coșului minim de consum: Traiul decent în România, "o misiune imposibilă". Adrian Negrescu: Este o luptă pentru supraviețuire, mai ales în familiile cu mulți copii

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Valoarea coșului minim pentru o familie cu doi copii a explodat în 2026, ajungând la 11.668 de lei pe lună, în timp ce salariul minim net acoperă mai puțin de jumătate din acest necesar. Astfel, economistul Adrian Negrescu apreciază situația drept o "misiune imposibilă” pentru majoritatea românilor, populația revenind la obiceiurile de consum din anii '90, iar majoritatea clasei mijlocie fiind împinsă spre pragul subzistenței.

Față de anul 2025, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent este cu 298 de lei mai mare, potrivit Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Astfel, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie formată din doi adulți și doi copii se ridică la 11.668 lei pe lună. În cazul unei familii de doi adulți și un copil - 9.574 de lei pe lună, iar pentru o familie de doi adulți fără copii - 7.150 de lei pe lună. În cazul unei persoane adulte singure, coșul minim este de 4.407 de lei pe lună.

Salariul minim net, jumătate din cât ar fi nevoie

Având în vedere aceste date, trebuie menționat că salariul minim net în România este de 2.699 de lei pe lună, "ceea ce reprezintă 48,7% din salariul minim necesar pentru un trai decent într-o familie cu doi adulți salariați și doi copii, estimat la 5.542 de lei pe lună."

Salariul mediu, aproape de valoarea necesară

De asemenea, pentru 2026, salariul mediu net se ridică la 5.450 de lei și "acoperă 98,3% din necesarul pentru un trai minim decent."

"În mare, salariul mediu este la un nivel minim decent, însă salariul minim la nivel național ar trebui să fie de aproximativ două ori mai mare pentru a asigura un trai minim decent", potrivit sursei citate anterior.

Ce spun românii

De asemenea, pe un grup de Facebook dedicat gestionării bugetului, românii au ridicat problema creșelor private și a ratelor care nu sunt incluse în acest coș.

Alții au vorbit despre alte necesități, precum antrenamente sau meditații exclusiv pentru copil. O femeie a punctat că "un adult și un copil - dăm 2.500 - 3.000 de lei numai pe mâncare".

În ceea ce privește sănătatea, o persoană a subliniat că, dacă răcesc un copil și un adult în același timp, numai medicamentele costă, lejer, 300 de lei.

Traiul decent, "o adevărată misiune imposibilă"

În exclusivitate pentru DCNews, Adrian Negrescu a analizat ultimele cifre care vizează valoarea coșului minim de cumpărături în România, apreciind că "un trai decent a devenit o adevărată misiune imposibilă". Acesta este de părere că "românii s-au întors, din păcate, la obiceiurile de consum specifice anilor '90".

"Datele statistice arată că, pentru majoritatea familiilor din România, să aibă un trai decent a devenit o adevărată misiune imposibilă. Mare parte din familii aleargă după promoții, încearcă să se descurce cu facturile și trăiesc la limita subzistenței.

Majoritatea populației trăiește cu 3.500 de lei, maxim 4.000 lei net pe lună. Din această perspectivă, în contextul creșterii prețurilor la energie, la gaze, creșterii inflației - cele mai mari din Europa -, nici nu mai putem vorbi de un trai decent.

Românii s-au întors, din păcate, la obiceiurile de consum specifice anilor '90, în care cartofii - mâncarea săracului -, orezul, fasolea, margarina și parizerul s-au întors în topul vânzărilor din magazine.

Ceea ce estimam acum doi ani - că, pentru mulți dintre români, vizita la supermarket urmează să devină un fel de vizită ca la muzeu - a devenit realitate. Mulți intră în hipermarket, văd produsele și nu și le pot permite, astfel că achizițiile se întâmplă, de cele mai multe ori, la suta de grame și, în special, pe produsele cele mai ieftine din magazine", a spus Adrian Negrescu.

"Jocurile foamei în versiunea 2026"

Plecând de la faptul că salariul minim net e jumătate din cât ar fi nevoie pentru un trai decent, economistul a apreciat că "trăim o perioadă pe care am putea să o definim foarte simplu și elocvent: jocurile foamei în versiunea 2026, veniturile marii majorități a populației fiind afectate puternic de inflație și de înghețarea, din păcate, a salariilor din ultimii doi ani".

"Este o luptă pentru supraviețuire, mai ales în familiile cu mulți copii, în rândul celor cu salariul minim pe economie și al bătrânilor, cei care depind de pensia oferită de stat.

Și marea problemă e că, dincolo de această categorie, avem peste 800.000, dacă nu 1.000.000 de români care, până nu de mult, se aflau în clasa mijlocie și care acum, din păcate, pe fondul scumpirii ratelor, pe fondul creșterii costurilor cu viața de zi cu zi, trec și ei, pas cu pas, ca să zic așa, spre această zonă de de sărăcie cauzată de inflație și de înghețarea salariilor", a adăugat Adrian Negrescu.

Salariul mediu, "un fel de alba - neagra"

Cât privește salariul mediu raportat la traiul din România, acesta a punctat că, deși pare că se primesc mai mulți bani, în realitate, venitul este în scădere.

"În primul rând, salariul mediu reprezintă doar o medie între cele mai mari și cele mai mici salarii din economia românească. Nu e o medie ponderată, în sensul că nu ia în calcul proporțiile de angajați plătiți cu salarii mici sau cu salarii mari și, din această perspectivă, e ca un fel de alba - neagra. Din punct de vedere financiar, pare că ai câștigat mai mult, dar, în realitate, din păcate, venitul românilor este în scădere.

Chiar și în statisticile INS, care de foarte multe ori au apărut extrem de optimiste, iată că puterea de cumpărare scade de la o lună la alta și cei 2.000 euro de care ai nevoie pentru a avea un trai decent în cazul unei familii cu doi copii, din punctul meu de vedere, sunt doar niște calcule, statistici care nu țin cont de realitatea din economie, de la firul ierbii, ca să zic așa. Sunt salarii mari, dar foarte puține și foarte multe salarii mici. Și, de aici, bineînțeles că media nu are nicio legătură cu realitatea, absolut deloc", a spus Adrian Negrescu.

Care ar fi salariul ideal în România

Întrebat la cât ar trebui să se ridice un salariu ideal raportat la economia României, în așa fel încât românii nu doar să supraviețuiască, economistul spune că este nevoie de minim 1.000 euro de membru/familie în 2026.

"Pentru un trai cu adevărat decent în România, care să includă și ideea de vacanțe, de achiziții, de bunuri de larg consum, de haine, îmbrăcăminte, încălțăminte și de o mâncare cât de cât sănătoasă. Cred că e nevoie de minim 1.000 euro de membru de familie în 2026, având în vedere costurile din ce în ce mai mari, mai ales ale familiilor - cu grădinița, cu școlarizarea, cu tot ceea ce ține de întreținerea unui copil", a spus Adrian Negrescu.

"A devenit un adevărat coșmar financiar să dai nașterea unui copil"

"Din păcate, trăim în țara în care politicienii nu vorbesc de alocațiile pentru copii, nu este importantă pentru ei și trăim în țara care are cel mai scăzut nivel de natalitate, cea mai mare depreciere a nivelului de natalitate din Uniunea Europeană.

De ce? Pentru că, pur și simplu a devenit un adevărat coșmar financiar să dai nașterea unui copil, într-o țară în care politicienii nu sunt interesați de soarta familiilor și în care veniturile sunt, atât de mici, încât întreținerea unui copil devine o mare problemă financiară", a adăugat economistul.

Ce ar trebuie să facă politicienii pentru familiile din România

"Dacă politicienii își doresc să facă ceva concret pentru familiile din România, au două elemente: unu, să crească alocațiile pentru copii la un nivel cât de cât acceptabil și doi, să permită familiilor să își deducă din taxele și impozitele pe care le-au plătit statului costurile cu grădinița, cu școala, cu tot ce înseamnă întreținerea în sistemul educațional a unui copil", a conchis Adrian Negrescu.