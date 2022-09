Cât a ajuns să coste un an la o creșă privată în București: Poți să-ți dai copilul direct la facultate

În București au răsărit foarte multe blocuri noi unde stau mulți părinți cu copii mici. Doar că, din păcate, fiind atât de multe blocuri, nu sunt atâtea grădinițe, creșe și școli pe cât ar trebui.

Iar părinții nu au de ales și, pentru că nu există locuri suficiente pentru toți copiii la grădinițele și creșele de stat, aleg să-și dea copiii la privat. Iar problema este costul: un an la grădinița privată costă mai mult decât un an la facultate! Mai precis... 15.000 lei pe an, adică 3.100 euro.

Este situația prin care trec foarte multe familii din București. De exemplu, în zona Ajustorului din Sector 6, există o singură creșă de stat unde acceptă copii de până la trei ani.

O mamă care locuiește în zona Ajustorului din Sector 6 ne-a spus că a trebuit să-și ducă băiețelul la creșa privată pentru că nu mai era niciun loc la cea de stat.

„Este foarte scump, salariile sunt cum sunt, avem și rată pentru apartamentul în care stăm, dar nu am avut încotro. Dăm 15.000 lei pe an, dar nu am prins loc la creșa de stat. Ne-au pus pe o listă de așteptare, dar erau slabe șanse să fi prins loc”, ne-a spus femeia.

15.000 de lei pe an pentru un copil de doi ani, asta în condițiile în care un an la o facultate costă în jur de 3.500 lei.

Haideți să vedem care sunt toate costurile la o grădiniță privată din Sectorul 6:

NIVELURI DE INVĂȚĂMÂNT

Învățământ preșcolar

Curriculum național (2-3 ani) – 15.000 lei/an;

Curriculum național (3-6 ani) – 12.960 lei/an;

Curriculum britanic (2-6 ani, predare integrală în limba engleză) – 15.000 lei/an.

Învățământ primar

Clasa pregătitoare, predare Bilingv-Engleză – 24.600 lei/an;

Clasele I-IV, predare Bilingv-Engleză – 24.600 lei/an.

Învățământ gimnazial

Clasele V-VII, profil Matematică-Informatică – 30.000 lei/an;

Clasele V-VII, profil Limbi Străine – 30.000 lei/an;

Clasa a VIII-a, profil Matematică-Informatică – 30.000 lei/an;

Clasa a VIII-a, profil Limbi Străine – 30.000 lei/an.

NOTĂ: Școala X practică o singură varianta de program: 07:30-18:30, pentru toate formele de învățământ. Precizăm că sumele comunicate sunt cele care trebuie să fie achitate de părinți, mesele fiind incluse.

MAI EXISTĂ ȘI COSTURI EXTRAŞCOLARE

Nu sunt incluse în taxele de studii și presupun un cost suplimentar:

Uniforma școlară (care este obligatorie);

Echipamentul pentru activităţile extracurriculare (ex.: pantofi speciali pentru dans, instrumente muzicale, costume pentru spectacole, concursuri etc.);

Excursiile şi taberele opţionale – costul acestora se fixează în funcţie de destinaţia aleasă;

Aportul părinţilor la evenimente, spectacole, serbări şi concursuri impuse de organizaţii naționale şi internaţionale (materiale didactice, costume, taxe de participare).

În Sectorul 6 există doar trei creșe de stat cu 1000 de locuri.

