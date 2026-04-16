Cum să ”ascunzi” banii de... tine! Sfaturi pentru a economisi lunar și adevărul dureros: greșeala pe care o fac mulți

Dacă vrei să pui bani deoparte, pentru așa-numitul fond de urgență, poți începe chiar acum!
Pe grupul ”Buget de familie”, a fost lansată provocarea ”Să ne furăm căciula” sau cum să ascunzi bani de tine.
De fapt, este vorba despre punerea bazelor fondului de urgență.
”Pentru Săptămâna 1, aplicăm o tactică psihologică simplă: Dacă nu îi vezi în cont, nu îi cheltui. Astăzi învățăm să ne „furăm căciula” singuri și să punem banii la adăpost înainte ca tentațiile să apară.
Ce ai de făcut AZI
Alege metoda care ți se potrivește și acționează:
- Dacă ești pe digital: Transferă acum o sumă de bani (ideal un pic mai mare decât ai planificat inițial) într-un cont separat, la care ai acces mai greu. Ori este la altă bancă, ori este într-un cont unde nu ai card atașat.
- Dacă folosești cash: Pune suma într-un plic, sigilează-l cu mult scotch și scrie mare pe el: „DOAR PENTRU URGENȚE”. Ascunde-l undeva unde nu îl vezi zilnic.
- Varianta pentru „cheltuitori impulsivi”: Plătește în avans factura la curent sau gaz! Chiar dacă e vară, vei crea un sold cu minus (credit), iar când vor veni facturile mari la iarnă, vei fi deja acoperit. E ca un cont de economii forțat direct la furnizor în care nu mai poți intra.
- Adevărul dureros: Dacă aștepți finalul lunii, nu mai rămâne nimic! Dacă planul tău este să pui deoparte „ce mai rămâne”, te păcălești singur. Experiența ne-a învățat pe toți că, miraculos, mereu apar cheltuieli care „mănâncă” exact suma rămasă.
- Secretul celor care reușesc este să pună banii deoparte imediat cum intră salariul sau la începutul provocării” arată o postare a celui ce administrează grupul citat.