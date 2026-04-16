DCNews Economie Cum să "ascunzi" banii de... tine! Sfaturi pentru a economisi lunar și adevărul dureros: greșeala pe care o fac mulți
Data actualizării: 17:22 16 Apr 2026 | Data publicării: 17:20 16 Apr 2026

Cum să ”ascunzi” banii de... tine! Sfaturi pentru a economisi lunar și adevărul dureros: greșeala pe care o fac mulți
Autor: Roxana Neagu

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani

Dacă vrei să pui bani deoparte, pentru așa-numitul fond de urgență, poți începe chiar acum!

Pe grupul ”Buget de familie”, a fost lansată provocarea ”Să ne furăm căciula” sau cum să ascunzi bani de tine. 

De fapt, este vorba despre punerea bazelor fondului de urgență.

”Pentru Săptămâna 1, aplicăm o tactică psihologică simplă: Dacă nu îi vezi în cont, nu îi cheltui. Astăzi învățăm să ne „furăm căciula” singuri și să punem banii la adăpost înainte ca tentațiile să apară.

Ce ai de făcut AZI

Alege metoda care ți se potrivește și acționează:

  • Dacă ești pe digital: Transferă acum o sumă de bani (ideal un pic mai mare decât ai planificat inițial) într-un cont separat, la care ai acces mai greu. Ori este la altă bancă, ori este într-un cont unde nu ai card atașat. 
  • Dacă folosești cash: Pune suma într-un plic, sigilează-l cu mult scotch și scrie mare pe el: „DOAR PENTRU URGENȚE”. Ascunde-l undeva unde nu îl vezi zilnic.
  • Varianta pentru „cheltuitori impulsivi”: Plătește în avans factura la curent sau gaz! Chiar dacă e vară, vei crea un sold cu minus (credit), iar când vor veni facturile mari la iarnă, vei fi deja acoperit. E ca un cont de economii forțat direct la furnizor în care nu mai poți intra.
  • Adevărul dureros: Dacă aștepți finalul lunii, nu mai rămâne nimic! Dacă planul tău este să pui deoparte „ce mai rămâne”, te păcălești singur. Experiența ne-a învățat pe toți că, miraculos, mereu apar cheltuieli care „mănâncă” exact suma rămasă.
  • Secretul celor care reușesc este să pună banii deoparte imediat cum intră salariul sau la începutul provocării” arată o postare a celui ce administrează grupul citat. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
”V-a sunat Lia?”. Nicușor Dan, inițial blocat: M-am și întâlnit cu dânsa. La Cotroceni, da
Publicat acum 10 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”
Publicat acum 20 minute
Fost portar al lui Arsenal Londra și al naționalei Austriei a murit tragic într-un accident rutier. Alex Manninger avea 48 ani / Foto
Publicat acum 26 minute
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Publicat acum 45 minute
Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 7 ore si 18 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 10 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
