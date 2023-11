De ce este vital să ai în casă bani puși deoparte. Adrian Asoltanie recomandă două fonduri, unul de urgență, altul de siguranță

Trainerul în educație financiară Adrian Asoltanie spune că este absolut necesar să avem în casă un fond de urgență, adică niște bani puși deoparte pe care să îi putem folosi atunci când ne confruntăm cu o situație neprevăzută, dar care nu necesită o sumă foarte mare de bani.

"Orice familie are nevoie să aibă în casă fondul de urgență. Fondul de urgență înseamnă între o mie și două mii de lei cash, separat, deci nu sunt banii de haine și mâncare, ci sunt banii din fondul de urgență pentru mici defecțiuni casnice, mici probleme de sănătate, o mie de lei cel puțin", a spus pentru DC NEWS Adrian Asoltanie, trainer în educație financiară.

VEZI ȘI: Cum și când să-ți planifici banii pentru a nu o duce ”din surpriză în surpriză”. Adrian Asoltanie explică pașii: Prima greșeală, chiar în ziua de salariu

Adrian Asoltanie: Fondul de siguranță reprezintă minim 3 luni de cheltuieli vitale

Pe lângă acest fond de urgență este bine să avem și un fond de siguranță, spune trainerul în educație financiară Adrian Asoltanie. Ce reprezintă acesta? Este o sumă mai mare de bani pe care o punem deoparte pentru cazuri grave precum ar fi pierderea locui de muncă sau o problemă de sănătate gravă.

"În afară de acesta, fiecare trebuie să aibă și fondul de siguranță care e mai consistent, reprezintă minim 3 luni de cheltuieli vitale, minim 3 luni, cum ar fi pierderea jobului, o operație scumpă, neașteptată, divorț, decesul partenerului, o defecțiune majoră, se strică motorul la mașină sau ți se strică centrala termică, sau orice cheltuială din asta mare care necesită 2-3 mii de euro instantaneu. Este foarte important acest fond de urgență și acest fond de siguranță, iar fondul de siguranță se ține mereu într-o valută.

Dacă aplicăm aceste principii bugetul acela pe un de zile îți calculează și cheltuielile pe un an, adică vei vedea cât dai pe mâncare într-un an, vezi cât dai pe gaz într-un an, vezi cât dai pe rate într-un an, cât dai pe haine într-un an și asta este un lucru foarte important să vezi pe 12 luni și banii care intră, dar și banii care ies", a mai explicat Adrian Asoltanie.

VEZI ȘI: Ai salariul prea mic pentru a pune bani deoparte? Adrian Asoltanie, trucuri tari pentru cei care zic ”eu nu am de unde să tai”. Greșeala cel mai des întâlnită

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News