Ai salariul prea mic pentru a pune bani deoparte? Adrian Asoltanie, trucuri tari pentru cei care zic ”eu nu am de unde să tai”. Greșeala cel mai des întâlnită

L-am contactat pe trainerul în educație financiară Adrian Asoltanie și l-am rugat să ne ofere câteva trucuri pentru românii care vor să economisească bani, dar nu reușesc acest lucru pentru că nu prea le mai rămân bani de pus deoparte.

"Avem o categorie care este cea de bani risipiți: alcool, tutun sau alte vicii și tabieturi, sau alte hobby-uri, adică cheltuieli nenecesare. Când o persoană își face bugetul va vedea mai clar ce pe ce i se duc banii. De multe ori cei care zic "băi, eu nu am de unde să tai, nu am ce să ajustez", nu și-au făcut în viața lor un buget pentru că în momentul ăla va vedea, mai ales la persoanele cu venituri mici, veți vedea că prin bugetele lor se ascund de multe ori risipă sau vicii. Gândiți-vă la o persoană care câștigă salariul minim pe economie sau hai să zicem mediu pe economie - 3.500 de lei, păi dacă fumează un pachet de țigări pe zi asta înseamnă 7.500 de lei pe an, ceea ce înseamnă că ianuarie și februarie muncește degeaba, muncește numai pe fum. Și veți vedea situația asta foarte des, mai ales la cei cu venituri mici.

De ce să pui 10% din salariu deoparte

Ideea economisirii de 10% este extrem de importantă. Acești bani sunt tot banii tăi, doar că îi pui deoparte, nu e ca și cum îi dai cuiva și rămâi fără ei, ci pur și simplu sunt tot banii tăi, dar obiceiul de a pune întâi deoparte atunci când ți-a intrat salariul are legătură cu altceva. Greșeala pe care am făcut-o și eu și o văd foarte des la cei cu care țin eu cursuri este că omul ia salariul, evident încep să plătească ratele, întreținere, tot ce are de plătit, mai apar și alte cheltuieli și spune că va pune deoparte ce rămâne la finalul lunii.

De obicei nu mai rămâne nimic dacă este lăsat la final și de aceea ordinea corectă trebuie să fie "mi-a intrat azi salariul, întâi pun deoparte 10%, sunt tot banii mei, doar că nu trebuie să stea în același loc cu restul banilor cheltuiți sau în aceeași valută.

Trucul care te va ajuta să economisești bani

Schimbarea în valută, să cumperi 50 de euro dacă atât îți permiți, poți să cumperi 20 de euro dacă doar atât poți, ideea este să pui ceva, cât de cât.

Psihologic, românilor le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls. Ori că nu ai banii la tine, ori că sunt în altă valută, ori că nu ai chef să te duci să schimbi, veți vedea foarte des că dacă o persoană are în casă 500 de lei și 100 de euro, acei 500 de lei sunt cheltuiți în 2-3 zile, iar suta aia de euro rămâne acolo luni de zile sau poate chiar ani de zile. Și atunci acestea sunt mici trucuri pe care oricine le poate face pentru a-și organiza banii", a spus Adrian Asoltanie pentru DC NEWS.

Întrebat unde este mai bine să păstrăm acești bani, într-un cont separat sau la saltea, Adrian Asoltanie a spus:

"La sume mici îi pot avea cash în casă, dar de la niște sume mai mari, când încep să se adune și ajungem la 1.000-1.500 de euro, îi ducem la bancă, nu mai stăm cu ei în casă".

