Ce a fost găsit în părul lui Beethoven. Ar putea explica surditatea

Conform concluziilor unui nou studiu, nivelurile ridicate de metale grele detectate în părul lui Ludwig van Beethoven arată că marele compozitor ar fi putut suferi de intoxicaţie cronică cu plumb (saturnism). Această condiție ar fi putut să se afle la originea surdităţii sale dar şi a altor afecţiuni, conform Live Science.

ADN-ul din două șuvițe de păr ce i-au aparținut compozitorului au fost fost analizate de cercetători. Aceștia au descoperit că șuvițele conţineau niveluri alarmant de ridicate de plumb, dar şi de arsenic şi mercur, conform unui studiu publicat în data de 6 mai în jurnalul Clinical Chemistry, citat de Agerpres.

Una dintre șuvițe conţine 380 micrograme de plumb per gram de păr, în timp ce cealaltă 258 micrograme de plumb per gram de păr (nivelurile considerate normale în prezent sunt de 4 micrograme sau mai puțin). Părul lui Beethoven conținea, de asemenea, de 13 ori mai mult arsenic şi respectiv de 4 ori mai mult mercur.



„Acestea sunt cele mai ridicate valori depistate în păr pe care le-am văzut vreodată. Avem mostre din întreaga lume, dar aceste valori sunt cu un ordin de magnitudine mai mari”, a declarat pentru New York Times unul dintre co-autorii studiului Paul Jannetto, patolog la Mayo Clinic (SUA).

Complet surd până la 40 de ani

Aceste niveluri ridicate ale metalelor toxice pot explica de ce Beethoven s-a confruntat cu mai multe patologii. Compozitorul a început să-şi piardă auzul după vârsta de 20 de ani şi ajunsese complet surd până la 40 de ani, a avut probleme gastrointestinale şi a trecut prin cel puţin două episoade de icter, simptom al unei boli hepatice.

Cercetătorii au indicat că dacă nivelurile mari de plumb sunt asociate cu probleme gastrointestinale şi hepatice, precum şi cu scăderea acuităţii auditive, este totuşi improbabil ca acestea să fie ”singura cauză a morţii”. În studiu se menționează faptul că intoxicaţia sa cronică cu plumb ”ar fi putut contribui la bolile documentate cu care s-a confruntat o mare parte din viaţa sa”. Autorii studiului nu comentează însă cum l-ar fi afectat pe compozitor nivelurile ridicate de arsenic şi mercur identificate în părul său.

Într-un studiu anterior asupra părului lui Beethoven s-au descoperit, de asemenea, niveluri crescut de plumb, însă acest studiu a fost invalidat când s-a descoperit că șuvița de păr analizată i-ar fi aparţinut unei evreice Ashkenazi.

Infectat cu virusul hepatitei B

Ludwig van Beethoven s-a născut în 1770 și a trăit până la 56 de ani. Într-o examinare recentă a ADN-ului acestuia, extras din șuvițe de păr cu origine verificată, s-a ajuns la concluzia că era infectat cu virusul hepatitei B și era supus unui risc major de boli hepatice, situaţie care ar fi putut contribui la moartea sa.

Pentru prezența acestor contaminanți în organismul lui Beethoven există mai multe teorii. Una invocă pasiunea compozitorului pentru vin. Acesta consuma deseori o sticlă de vin pe zi. În acea perioadă nu era neobişnuit pentru producătorii de vin să adauge acetat de plumb pe post de conservant și îndulcitor. Sticla conținea urme de plumb în epocă. Beethoven era, de asemenea, un mare amator de pește prins din Dunăre, ce putea conţine arsenic și mercur.

