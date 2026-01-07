Un bărbat s-a trezit din anestezie vorbind fluent o limbă străină. Afecțiune rară, doar 100 de cazuri confirmate

Stephen Chase, originar din Utah, avea 19 ani, când a suferit o operație la genunchiul drept după ce a suferit o accidentare la fotbal.

Recuperarea postoperatorie poate fi destul de dificilă și inconfortabilă pentru oameni în cele mai bune circumstanțe, dar pentru Stephen a fost o surpriză totală să se trezească după operație și să vorbească fluent spaniola.

„Oamneii îmi cereau să vorbesc engleză și nu reușeam”

Amintindu-și incidentul bizar, bărbatul, acum în vârstă de 33 de ani, a explicat că singura lui experiență cu limba spaniolă era reprezentată de câteva ore la școală și a recunoscut că nivelul său la spaniolă era „foarte slab”.

„Nu vorbeam spaniola. Am avut un an de spaniolă în liceu. Era un nivel pentru începători, un nivel scăzut. Poate că puteam număra până la 10 și știam câteva fraze ici-colo”, a continuat Stephen, menționând că nu a fost deloc atent la ore.

„Eu nici nu-mi amintesc să fi vorbit spaniola, doar că oamenii îmi cereau să vorbesc engleza și eram foarte confuz. Nu eram capabil să vorbesc atât de mult în spaniolă la acea vreme, am fost foarte șocat”, a adăugat el.

De ce o operație de rutină l-a transformat pe bărbat într-un vorbitor fluent al unei limbi străine? Totul se datorează unei afecțiuni rare cunoscută sub numele de sindromul limbii străine (FLS).

Ce este sindromul limbii străine?

Cunoscută și sub numele de sindromul accentului străin, această afecțiune rară apare atunci când o persoană își schimbă accentul sau limba maternă pentru o perioadă de timp, înainte de a reveni la limba maternă.

Schimbarea este involuntară și bruscă, iar pacientul afectat pare să vorbească fluent noua limbă.

Potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină, FLS poate fi cauzat de o serie de factori, printre care leziuni cerebrale, stres psihologic și trezirea pacientului după o operație.

În cazurile care apar după utilizarea anesteziei, schimbarea poate dura între câteva minute și câteva ore.

Această afecțiune este extrem de rară, Cleveland Clinic înregistrând aproximativ 100 de cazuri confirmate de la descoperirea sa în 1907.

În cazul lui Stephen, el a experimentat acest fenomen după fiecare operație pe care a suferit-o și crede că trecerea creierului său la limba spaniolă se datorează faptului că a crescut înconjurat de oameni de origine hispanică.

„Am crescut înconjurat de mulți hispanici și auzeam frecvent limba în jurul meu. Petreceam mult timp la casa celui mai bun prieten al meu, iar părinții lui vorbeau mereu spaniolă. Nu înțelegeam niciodată ce spuneau, dar auzeam limba tot timpul”, a explicat avocatul.