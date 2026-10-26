Patronatele, la prima întâlnire cu premierul Luca Niculescu. Măsurile solicitate de IMM România pentru mediul de afaceri

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Reprezentanţii IMM România au avut o întâlnire cu premierul Luca Niculescu, în cadrul căreia au solicitat, printre altele, reducerea preţurilor la energie, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri şi acordarea voucherelor de vacanţă.

Reprezentanţii IMM România au participat luni, 26 octombrie, la o întâlnire de lucru cu prim-ministrul României, Luca Niculescu. Printre măsurile propuse de aceştia se numără reducerea preţurilor la energie, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi acordarea de vouchere de vacanţă de minimum 1.600-2.000 lei pe an.

Conform unui comunicat al confederaţiei patronale, reprezentanţii IMM ROMANIA şi-au exprimat preocuparea faţă de absenţa unui capitol dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii în programul de guvernare 2026-2028, subliniind că IMM-urile reprezintă un pilon esenţial al economiei naţionale, iar nevoile lor trebuie reflectate în politicile guvernamentale prin măsuri concrete de susţinere a investiţiilor, de facilitare a accesului la finanţare şi de dezvoltare a antreprenoriatului.

IMM România a menţionat necesitatea identificării unor soluţii imediate pentru reducerea preţurilor la energie şi combustibili, având în vedere impactul semnificativ al acestora asupra costurilor de operare şi competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

„În ceea ce priveşte accesul la finanţare, considerăm necesare relansarea unor instrumente precum IMM INVEST şi dezvoltarea programelor dedicate start-up-urilor, inclusiv prin mecanisme de garantare prin FNGCIMM. Aceste măsuri urmăresc facilitarea accesului antreprenorilor la capital, stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă”, se arată în comunicat.

De asemenea, reprezentanţii organizaţiei au evidenţiat importanţa eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), a menţinerii cotei unice şi a clarificării regimului fiscal aplicabil microîntreprinderilor, inclusiv în ceea ce priveşte plafonul de încadrare şi cotele de impozitare.

Energie mai ieftină și schimbări fiscale, printre solicitările patronatelor

În domeniul turismului, IMM România susţine acordarea voucherelor de vacanţă în valoare anuală de minimum 1.600-2.000 de lei, utilizabile exclusiv în România, precum şi acordarea unei bonificaţii de 20% pentru voucherele utilizate în extrasezon, în perioada octombrie-mai. Aceste măsuri urmăresc stimularea turismului intern, reducerea sezonalităţii şi susţinerea operatorilor economici din domeniu.

Pentru transportul internaţional, organizaţia solicită actualizarea cadrului fiscal aplicabil indemnizaţiilor conducătorilor auto profesionişti, prin majorarea plafonului de la 87,5 la 120 de euro pe zi, introducerea unui mecanism de indexare periodică şi creşterea celui de-al doilea plafon fiscal de la echivalentul a trei la patru salarii de bază.

Vouchere de vacanță și modificări fiscale pentru transportatori

În domeniul sănătăţii, IMM România susţine asigurarea unei finanţări corecte, predictibile şi sustenabile a serviciilor medicale, prin asigurarea resurselor bugetare şi a cadrului normativ necesar pentru stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2027, a valorii punctului pentru serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate la 8 lei.

„IMM România consideră că un dialog constant între autorităţi şi organizaţiile patronale este esenţial pentru identificarea unor soluţii aplicabile, adaptate realităţilor economice şi nevoilor întreprinderilor. În acest context, reafirmăm disponibilitatea de a contribui la procesul de consultare privind Programul de guvernare 2026-2028, promovând măsuri care să faciliteze investiţiile, să stimuleze antreprenoriatul şi să consolideze competitivitatea companiilor româneşti”, au transmis reprezentanţii confederaţiei.

Reprezentanţii participanţi din partea IMM România au fost: Florin Duma, prim-vicepreşedinte IMM România; Liliana Agheorghicesei, prim-vicepreşedinte IMM România; Lucescu Beniamin, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT); Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), potrivit Agerpres.