Tinerii de până la 35 de ani ar putea cumpăra, cu un avans de doar 5%, o locuință de maximum 140.000 de euro

Vești pentru cei care își cumpără locuință. Foto: Pixabay

Senatul a adoptat un proiect care le-ar permite tinerilor sub 35 de ani să acceseze programul „Noua Casă” cu un avans de 5% pentru finanțări cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro.

Senatul a adoptat, luni, o propunere legislativă care le permite tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani să achite un avans minim de 5% pentru achiziţia unei locuinţe prin programul "Noua casă", în cazul în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.000 euro şi 140.000 euro, faţă de 15% cât este prevăzut în prezent.

Proiectul a fost adoptat cu 102 voturi "pentru" şi o abţinere şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind implementarea programului "Noua casă".

În prezent, programul prevede un avans minim de 5% pentru finanţările de până la 70.000 de euro, echivalent în lei, şi de 15% pentru cele cuprinse între 70.000 şi 140.000 de euro, echivalent în lei.

"Este esenţial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noştri"

Actul normativ prevede că beneficiarii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare pot opta, prin derogare, pentru un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie şi în cazul în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.000 euro şi 140.000 euro.

Senatorul PSD Daniela Mihai a afirmat că această iniţiativă sprijină accesul tinerilor la o locuinţă în condiţii echitabile, contribuie la formarea de noi familii şi la reducerea presiunii pe piaţa chiriilor.

"Măsura are un caracter inclusiv, vizând tot mai mult categoria cu venituri stabile, dar fără capital acumulat. Această propunere legislativă a mai fost folosită şi în guvernări anterioare ale PSD, fiind implementată la nivel naţional ca schemă de sprijin pentru ocupare şi mobilitate, prin construcţia de locuinţe de serviciu pentru medici şi profesori. Este importantă facilitarea accesului la o locuinţă pentru tineri pe termen lung. Este esenţial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noştri, astfel încât aceştia să îşi dorească să rămână în ţară şi să aibă propria locuinţă pentru a putea să-şi întemeieze o familie", a spus aceasta.

Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a spus că "orice măsură care vine în sprijinul tinerilor români alungaţi peste hotare de salariile mici şi condiţiile grele de muncă este binevenită".

"Coborârea avansului minim la cumpărarea unei locuinţe cu valoare cuprinsă între 70.000 şi 140.000 euro de la 15% la 5% sună foarte bine pentru agenţii imobiliari, constructori şi notari, care s-ar bucura de o plajă mai largă de clienţi, însă adevărul este că nu mulţi tineri ţintesc pe locuinţe de 80.000 - 100.000 euro sau chiar 140.000 euro. Măsura merită susţinută, însă va trebui pe viitor să ne gândim şi la categoria celor mai mulţi care au nevoie de cu totul alt sistem de creditare", a spus Silegeanu.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională, potrivit Agerpres.

Tot mai puțini români pot accesa programul 'Noua Casă'. Cât trebuie să câștigi pentru o locuință

Programul "Noua Casă" devenise tot mai greu de accesat pentru mulți români încă de anul trecut, pe fondul prețurilor ridicate din sectorul imobiliar. Cei care visau la propria locuință trebuiau să aibă un salariu lunar de peste 9.000 de lei, altfel opțiunile se limitau la garsoniere situate la periferia marilor orașe.

Autoritățile au deschis atunci înscrierile în programul de stat, menit să ajute românii să achiziționeze locuințe prin credite garantate. Deși programul oferea un avans redus, comparativ cu un credit ipotecar obișnuit, beneficiul era tot mai puțin vizibil din cauza majorărilor de preț de pe piață.

Pentru apartamente sau case de până la 70.000 de euro, avansul minim era de 5%. Însă, în București, acest buget ajunge doar pentru o garsonieră, de cele mai multe ori amplasată la marginea orașului.

În cazul în care locuința dorită are o valoare mai mare, dar nu depășește 140.000 de euro, solicitantul trebuie să achite un avans de 15%, potrivit legii în vigoare, similar cu cel cerut pentru creditele ipotecare standard. Cei care aleg proprietăți mai scumpe pot participa în continuare în program, însă vor trebui să achite din resurse proprii diferența de preț.

Un alt punct forte al programului "Noua Casă" îl reprezintă taxele notariale reduse. Fondul Național de Garantare a anunțat că beneficiarii plătesc onorarii cu 30% mai mici față de tarifele obișnuite pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a altor documente aferente.

În 2025, programul beneficia de un buget total de 500 de milioane de lei, iar 13 bănci comerciale au ales să participe. Condițiile financiare de anul trecut impuneau un venit minim de peste 5.400 de lei pentru un credit destinat unei locuințe de până la 70.000 de euro, cu respectarea unui grad maxim de îndatorare de 45% din venit. În cazul în care se dorea achiziționarea unei locuințe de până la 140.000 de euro, solicitantul trebuia să dispună de un venit de cel puțin 9.700 de lei.