ANOSR cere noi sancțiuni pentru siguranța studenților. Av. Bărbuceanu: „Nu putem avea o pedeapsă câtă vreme fapta nu e dovedită”

studenți / Sursa foto: https://www.magnific.com/, @scphotograph

Arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, cercetat pentru infracțiuni sexuale în raport cu mai multe studente, a declanșat o reacție fermă din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Reprezentanții studenților cer modificarea legislației pentru a permite suspendarea și tăierea salariilor cadrelor didactice anchetate. De cealaltă parte, juriștii avertizează că astfel de măsuri înainte de o decizie definitivă riscă să fie neconstituționale.

Având în vedere că Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Parlamentului României și Ministerului Educației și Cercetării modificarea și completarea cadrului legislativ privind etica și deontologia universitară, astfel încât universitățile să dispună de instrumente adecvate pentru prevenirea și sancționarea abaterilor contrare normelor de etică și deontologie universitară.

ANOSR solicită Parlamentului României și Ministerului Educației și Cercetării modificarea și completarea cadrului legislativ privind etica și deontologia universitară, prin următoarele:

interzicerea prestării de activități didactice, pe o perioadă determinată de timp, cuprinsă între un semestru universitar și 4 ani universitari;

excluderea din proiecte sau granturi și/sau diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 50%, pentru o perioadă de timp între un an și 3 ani;

posibilitatea suspendării temporare a desfășurării activităților didactice, pe durata cercetării presupuselor abateri de către comisia de etică universitară, în condiții clar reglementate.

Cu alte cuvinte, în comunicatul transmis, ANOSR cere ca legea să fie modificată cu noi sancțiuni pe durata cercetării presupuselor abateri de către comisia de etică universitară, nu după o soluție definitivă a unei instanțe.

Avocatul Bogdan Bărbuceanu: „Nu putem avea o pedeapsă câtă vreme fapta nu e dovedită”

L-am contactat pe Bogdan Bărbuceanu care a precizat pentru DC News că atâta timp cât „există o lege, ea trebuie aplicată”. Avocatul a adăugat însă că „orice sancțiune trebuie să vină doar atunci când avem o soluție definitivă”. Singura măsură acceptată din punct de vedere juridic pe care o recunoaște și avocatul este suspendarea contractului de muncă pe perioada cercetării penale, decisă de universitate.

„Chiar dacă se solicită sancțiuni la simpla presupunere de faptelor, nu putem avea și o pedeapsă conform legii câtă vreme nu este dovedită ca fiind săvârșită acea faptă.

O astfel de lege poate exista, dar ar fi neconstituțională, că nu poți să sancționezi în lipsa unei constatări definitive a unui organ judiciar, în speță a instanței de judecată. Sancțiuni sigur că pot exista, dar acestea nu vin decât ca urmare a pedepsei stabilitate în mod definitiv.

Există, din câte știu eu, la nivel universitar, posibilitatea să fie suspendat contractul de muncă acolo unde există o cercetare penală, pe durata cercetării”, a precizat, pentru DC News, Bogdan Bărbuceanu.

Avocatul a mai adăugat că îi e greu să creadă că va trece de Parlament o lege care ar impune sancțiuni majore pe simpla presupunere a faptei, iar aceasta ar putea fi declarată neconstituțională.